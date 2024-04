April 20, 2024 / 11:24 PM IST

SRH vs DC : ఐపీఎల్‌లో అత్య‌ధిక స్కోర్‌ను బ‌ద్ధ‌లు కొట్టిన స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(Sun risers Hyderabad) మ‌రోసారి గ‌ర్జించింది. ఈసారి ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌ను వ‌ణికిస్తూ సూప‌ర్ విక్ట‌రీ కొట్టింది. ఓపెన‌ర్లు ట్రావిస్ హెడ్(89) విధ్వంసానికి షహ్‌బాజ్ అహ్మ‌ద్(59 నాటౌట్‌), అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(46)ల మెరుపులు తోడ‌య్యాయి. ఈ ముగ్గురు ఢిల్లీ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేస్తూ బౌండ‌రీ వ‌ర్షం కురిపించారు. దాంతో, మూడోసారి 250 ప్ల‌స్ కొట్టిన క‌మిన్స్ సేన అనంత‌రం ఢిల్లీని 199 క‌ట్ట‌డి చేసింది. జేక్ ఫ్రేజ‌ర్(65), అభిషేక్ పొరెల్‌(), పంత్‌(44)లు పోరాడినా కొండ‌ను క‌రిగించ‌లేక‌పోయారు. న‌ట‌రాజ‌న్(4/19) కెరీర్ బెస్ట్ గ‌ణాంకాలు న‌మోదు చేయ‌గా.. వ‌రుస‌గా నాలుగో విజ‌యంతో హైద‌రాబాద్ పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో రెండో స్థానానికి చేరింది.

ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో ఆరెంజ్ ఆర్మీ క‌నీవినీ ఎరుగ‌ని రీతిలో చెలరేగుతోంది. అత్య‌ధిక స్కోర్ల‌తో రికార్డుల దుమ్ముదులుపుతూ ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌ను వ‌ణికిస్తోంది. ఇప్పటికే రికార్డు స్కోర్‌తో ముంబై ఇండియ‌న్స్, రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరుల భ‌ర‌తం ప‌ట్టిన క‌మిన్స్ సేన ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌ను చిత్తుగా ఓడించింది. 267 ప‌రుగుల కొండంత ల‌క్ష్యాన్ని ఛేద‌న‌లో పంత్ సేన 199 ప‌రిమిత‌మైంది.67 ప‌రుగుల‌తో గెలుపొందిన క‌మిన్స్ సేన 10 పాయింట్లతో టేబుల్ టాప్ 2గా నిలిచింది.

