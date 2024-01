January 19, 2024 / 09:41 AM IST

AUS vs WI : వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 ఆస్ట్రేలియా(Australia) సొంత గ‌డ్డ‌పై మ‌రో టెస్టు విజ‌యం సాధించింది. వారం క్రిత‌మే పాకిస్థాన్‌ను క్లీన్‌స్వీప్ చేసిన క‌మిన్స్ సేన‌ ఇప్పుడు వెస్టిండీస్(West Indies) భ‌ర‌తం ప‌ట్టింది. అడిలైడ్‌లో జ‌రిగిన‌ తొలి టెస్టులో హేజిల్‌వుడ్ 9 వికెట్ల‌తో విజృంభించ‌డంతో విండీస్‌పై 10 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో క‌రీబియ‌న్ జ‌ట్టు నిర్దేశించిన 26 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని వికెట్ కోల్పోకుండా ఛేదించింది. ఈ టెస్టులో ఏ ద‌శ‌లోనూ విండీస్ బ్యాట‌ర్లు క్రీజులో నిల‌దొక్కుకునే ప్ర‌య‌త్నం చేయ‌లేదు.

తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 188 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట్ అయిన బ్రాత్‌వైట్ సేన రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో క‌నీస పోరాటం చేయ‌లేదు. టాప్ ఆట‌గాళ్లు మ‌రోసారి విఫ‌ల‌మ‌వ్వ‌డంతో మ‌రీ దారుణంగా 120 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. హేజిల్‌వుడ్ ధాటికి అంద‌రూ చేతులెత్తేయ‌గా.. కిర్క్ మెకంజీ(26), జ‌స్టిన్ గ్రేవ్స్(24) మాత్ర‌మే రాణించారు.

Another Test win for Pat Cummins’ side, as Australia wrap up a 10-wicket win in three days against West Indies! https://t.co/MqHQiyDNmZ #AUSvWI pic.twitter.com/yaBzvdzwQI

అనంత‌రం 26 ప‌రుగుల టార్గెట్‌ను ఓపెన‌ర్‌ ఉస్మాన్ ఖ‌వాజా(9) రిటైర్డ్ హ‌ర్ట్‌గా వెనుదిరిగాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన ల‌బూషేన్‌(1 నాటౌట్‌)తో క‌లిసి ర్లు స్టీవ్ స్మిత్(11 నాటౌట్‌) విజ‌యాన్ని అందించాడు. సెంచ‌రీతో మెరిసిన ట్రావిస్ హెడ్‌కు ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు ద‌క్కింది.

Nine wickets in the match for Josh Hazlewood, picking up his 11th Test five-for along the way 👏

West Indies are bowled out for 120, and Australia need just 26 runs to win in Adelaide 👉 https://t.co/MqHQiyDNmZ #AUSvWI pic.twitter.com/AgwtjMLwHZ

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 19, 2024