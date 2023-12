December 17, 2023 / 09:25 PM IST

Sachin Tendulkar: దశాబ్దకాలం పాటు ముంబై ఇండియన్స్‌ను విజయవంతంగా నడిపించిన మాజీ సారథి రోహిత్‌ శర్మను తప్పించి ఆ జట్టు యాజమాన్యం తప్పు చేసిందా..? హార్ధిక్‌ పాండ్యా కెప్టెన్సీని ముంబై మెంటార్‌, దిగ్గజ బ్యాటర్‌ సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ కూడా ఒప్పుకోవడం లేదా..? కెప్టెన్సీ మార్పు నచ్చకే సచిన్‌.. ముంబై మెంటార్‌ పదవి నుంచి తప్పుకున్నాడని సోషల్‌ మీడియాలో వార్తలు హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. హార్ధిక్‌ సారథ్యంలో ఉన్న ముంబైతో తాను పొసగలేనని, రోహిత్‌ సారథిగా లేని జట్టుకు తాను కూడా మెంటార్‌గా ఉండబోనని చెబుతూ సచిన్‌ తన పదవికి రిజైన్‌ చేశాడని ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచి సోషల్‌ మీడియా కోడై కూస్తోంది.

అయితే ఇవన్నీ ఫేక్‌ న్యూసే.. రోహిత్‌ శర్మను తప్పించడంతో ఆగ్రహంగా ఉన్న అతడి అభిమానులలో కొంతమంది ఇలా చేసి ఉంటారని తెలుస్తోంది. కావాలనే రోహిత్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఇలా ఫేక్‌ న్యూస్‌ ప్రచారం చేస్తున్నారని ముంబై ఇండియన్స్‌ వర్గాలు తెలిపాయి. సచిన్‌ తన పదవి నుంచి తప్పుకున్నాడనేది అవాస్తవమని, అతడింకా ముంబైతోనే ఉన్నాడని చెబుతున్నాయి. ముంబై ఇండియన్స్‌ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో కూడా మెంటార్‌గా సచిన్‌ పేరే ఉంది. దీనిపై ముంబై అధికారికంగా అయితే ఏ ప్రకటనా చేయలేదు.

కెప్టెన్సీ మార్పు తర్వాత ఇంతవరకూ దాని గురించి రోహిత్‌ స్పందించలేదు. హార్ధిక్‌ను సారథిగా నియమించిన తర్వాత ఆ జట్టు ట్విటర్‌లో అతడికి ట్రిబ్యూట్‌ ఇస్తూ ఓ వీడియో షేర్‌ చేసింది. ఇక రోహిత్‌ ఐపీఎల్‌ వేలం తర్వాత మళ్లీ మొదలయ్యే ‘ట్రేడ్‌’లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు మారతాడని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది కూడా రోహిత్‌ ఫ్యాన్సేనన్న ప్రచారమూ సాగుతోంది. రోహిత్‌ ఎక్కడికీ వెళ్లబోడని, ఈ సీజన్‌ తర్వాత అతడు ఐపీఎల్‌కు గుడ్‌ బై చెప్పే అవకాశాలే పుష్కలంగా ఉన్నాయని సమాచారం.

