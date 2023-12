December 27, 2023 / 11:47 AM IST

Harmanpreet Kaur : భార‌త మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్(Harmanpreet Kaur) ముంబైలో ప్ర‌సిద్ద‌మైన‌ సిద్దివినాయ‌కుడి(Siddi Vinayaka)ని ద‌ర్శించుకుంది. ఆస్ట్రేలియాతో వ‌న్డే, టీ20 సిరీస్‌కు ముందు హెడ్ కోచ్ అమోల్ మ‌జుందార్‌(Amol Majumdar)తో క‌లిసి గ‌ణేశుడిని ఆల‌యానికి వెళ్లింది. ప్ర‌త్యేక పూజ‌లు చేసిన‌ అనంత‌రం హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్, మ‌జుందార్‌ వినాయ‌కుడి స‌న్నిధిలో ఫొటోలు దిగారు. ఆ ఫొటోలు నెట్టింట‌ వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Harmanpreet Kaur and Amol Majumdar take the blessings of Ganpati Bappa at Siddhivinayak Temple in Mumbai 🙏#HarmanpreetKaur #AmulMajumdar #CricketTwitter pic.twitter.com/wa7SKgnJha

— InsideSport (@InsideSportIND) December 26, 2023