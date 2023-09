September 25, 2023 / 03:43 PM IST

Caribbean Premier League 2023 : క‌రీబియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్(Caribbean Premier League 2023)లో గ‌యానా అమెజాన్ వారియ‌ర్స్(Guyana Amazon Warriors) జ‌ట్టు సంచ‌ల‌నం సృష్టించింది. తొలిసారి చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. ఇప్ప‌ట‌వ‌ర‌కూ ఐదుసార్లు ర‌న్న‌ర‌ప్‌గానే స‌రిపెట్టుకున్న ఆ జ‌ట్టు ఫైన‌ల్లో అద్భుతం చేసింది. ట్రిన్‌బాగో నైట్ రైడ‌ర్స్‌(Trinbago Knight Riders,)ను 9 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి ట్రోఫీ కైవ‌సం చేసుకుంది.

టోర్నీ ఆసాంతం అద‌ర‌గొట్టిన‌ ఇమ్రాన్ తాహిర్(Imran Tahir) సార‌థ్యంలోని గ‌యానా జ‌ట్టు ఆరోసారి ఫైన‌ల్‌కు చేరింది. మ‌రోవైపు డాషింగ్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ కీర‌న్ పోలార్డ్‌(Keiron Pollard) నేతృత్వంలోని నైట్ రైడ‌ర్స్ కూడా సంచ‌ల‌న ఆట‌తో టైట‌ల్ పోరుకు అర్హ‌త సాధించింది. సీపీఎల్ ఫైన‌ల్లో ఈ రెండు జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌డం రెండోసారి. మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన ట్రిన్‌బాగ్ జ‌ట్టును డ్వేన్ ప్రిటోరియ‌స్ 4 వికెట్ల‌తో దెబ్బ కొట్టాడు.

