August 17, 2023 / 07:18 PM IST

MSK Prasad : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(IPL)కు ఎంత క్రేజ్ ఉందో తెలిసిందే. కాసులు కురిపించే ఈ లీగ్‌లో క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికిన సీనియ‌ర్లు కూడా భాగ‌మ‌వుతున్నారు. కోచ్‌గా, మెంటార్‌గా కొత్త అవ‌తారం ఎత్తుతున్నారు. తాజాగా టీమిండియా మాజీ సెలెక్ట‌ర్ ఎమ్మెస్కే ప్ర‌సాద్‌(MSK Prasad) కూడా ఐపీఎల్ జ‌ట్టులో చేరాడు. ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్(Lucknow Super Giants) టీమ్ స్ట్రాట‌జిక్ క‌న్స‌ల్టెంట్‌(Strategic Consultant)గా అతను బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్టనున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని ల‌క్నో యాజ‌మాన్యం అధికారికంగా ఈరోజు ప్ర‌క‌టించింది.

‘ప్ర‌సాద్ అనుభ‌వం, క్రికెట్‌పై అత‌డికున్న ప్రేమ మాకు ఎంతో ఉప‌యోగ‌ప‌డ‌నుంది. అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత‌ను సాధించిన విజ‌యాలు చాలా ఉన్నాయి. అత‌డి సేవ‌లు మా ఫ్రాంచైజీకి ఎంతో ఉప‌క‌రిస్తాయి’ అని ల‌క్నోమేనేజ్‌మెంట్ తెలిపింది. అనుభ‌వ‌జ్ఞుడైన‌ ప్ర‌సాద్ రాక‌తో ల‌క్నో జ‌ట్టు బ‌లోపేతం కానుంది. స్ట్రాట‌జిక్ అన‌లిస్ట్‌గా అత‌ను ప్ర‌తిభావంతులైన క్రికెట‌ర్ల‌ను క‌నిపెట్ట‌డం , వాళ్ల నైపుణ్యాన్ని మెరుగుప‌ర‌చ‌డం వంటివి చూసుకోనున్నాడు.

Former India cricketer MSK Prasad joins the Super Giants as our Strategic Consultant! 🤝

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) August 17, 2023