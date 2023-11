November 16, 2023 / 12:18 PM IST

Andrew Flintoff : ఇంగ్లండ్ మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్(Andrew Flintoff) కోచ్‌గా కొత్త అవ‌తార‌మెత్తాడు. హండ్రెడ్ లీగ్‌లోని నార్త‌ర్న్ సూప‌ర్‌చార్జ‌ర్స్(Northern Superchargers) పురుషుల జ‌ట్టుకు హెడ్‌కోచ్‌గా నియ‌మితుల‌య్యాడు. అనుభ‌వ‌జ్ఞుడైన ఫ్లింటాఫ్‌కు కోచ్‌ బాధ్య‌త‌లు అప్ప‌గిస్తున్న‌ట్టు సూప‌ర్‌చార్జ‌ర్స్ యాజ‌మాన్యం బుధ‌వారం ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది. జేమ్స్ ఫోస్ట‌ర్ స్థానంలో ఫ్లింటాఫ్ కోచ్‌గా బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్ట‌నున్నాడు.

నార్త‌ర్న్ సూప‌ర్‌చార్జ‌ర్స్ హెడ్‌కోచ్‌గా ఎంపికైనందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంగ్లండ్‌కు ఆడిన రోజులు నాకు క్రికెట్ అంటే ఎంత ఇష్ట‌మో చాటుతాయి. ఈ కొత్త బాధ్య‌త‌ను స‌మ‌ర్థంగా నిర్వ‌హించేందుకు, సూప‌ర్‌చార్జ‌ర్స్‌ను విజ‌యాల బాట ప‌ట్టించేందుకు ఆస‌క్తిగా ఎదురుచూస్తున్నా అని ఫ్లింటాఫ్ తెలిపాడు.

Andrew Flintoff has been named as the new Head Coach for the Northern Superchargers Men’s team 💜

— The Hundred (@thehundred) November 15, 2023