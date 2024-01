Finn Allen: రికార్డుల భరతం పట్టిన ఫిన్‌ అలెన్‌.. ఇంకొక్క సిక్సర్‌ కొట్టుంటే చరిత్రే..!

January 17, 2024 / 05:48 PM IST

Finn Allen: స్వదేశంలో పాకిస్తాన్‌తో జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో కివీస్‌ ఓపెనర్‌ ఫిన్‌ అలెన్‌ సంచలన ప్రదర్శనలతో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. తొలి రెండు మ్యాచ్‌లలో రాణించిన అతడు తాజాగా మూడో టీ20లోనూ మెరుపు సెంచరీతో మెరిశాడు. 62 బంతుల్లోనే ఐదు బౌండరీలు ఏకంగా 16 సిక్సర్ల సాయంతో 137 పరుగులు చేశాడు. తద్వారా అలెన్‌ పాత రికార్డుల బూజు దులిపాడు. సిక్సర్లు, వ్యక్తిగత స్కోరు, ఇతరత్రా విభాగాలలో అలెన్‌ పలువురు దిగ్గజాల రికార్డులను సమం చేశాడు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

కివీస్‌ తరఫున అంతర్జాతీయ టీ20 ఫార్మాట్‌లో అలెన్‌ (137)దే అత్యధిక స్కోరు. అంతకుముందు కివీస్‌ విధ్వంసకర ఓపెనర్‌ బ్రెండన్‌ మెక్‌కల్లమ్‌.. బంగ్లాదేశ్‌పై (2012లో) 58 బంతుల్లోనే 123 రన్స్‌ సాధించాడు. ఈ ఫార్మాట్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు ఆరోన్‌ ఫించ్‌ (ఆస్ట్రేలియా) పేరిట ఉంది. ఫించ్‌.. 2018లో హరారే వేదికగా జింబాబ్వేతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 76 బంతుల్లోనే 172 పరుగులు సాధించాడు. ఆ తర్వాత జాబితాలో హజ్రతుల్లా జజాయ్‌ (అఫ్గాన్‌ – 162), ఫించ్‌ (156), మ్యాక్స్‌వెల్‌ (145), కుశాల్‌ మల్ల (నేపాల్‌ – 137), జీషన్‌ కుకీకెల్‌ (హాంకాంగ్‌ – 137) ల తర్వాత అలెన్‌ ఉన్నాడు.

ఒక ఇన్నింగ్స్‌లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన బ్యాటర్లలో అలెన్‌ రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో అలెన్‌ 16 సిక్సర్లు కొట్టాడు. టీ20 ఫార్మాట్‌లో అఫ్గాన్‌ బ్యాటర్‌ హజ్రతుల్లా జజాయ్‌ పేరిట ఒక ఇన్నింగ్స్‌లో 16 సిక్సర్లు కొట్టిన రికార్డు ఉంది. 2019లో జజాయ్‌.. ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ జాబితాలో కుకీకెల్‌ 15 సిక్సర్లతో మూడో స్థానంలో ఉండగా.. ఫించ్‌ 14 సిక్సర్లతో నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు. పాకిస్తాన్‌తో మూడో టీ20లో గనక మరో సిక్సర్‌ కొట్టి ఉంటే అలెన్‌ కొత్త చరిత్ర సృష్టించేవాడు.

