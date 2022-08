Virat Kohli | పదేళ్లలో ఇదే ఫస్ట్ టైం.. ఇంటెన్సిటీ నటించానని అనిపించింది.. విశ్రాంతిపై కోహ్లీ కామెంట్స్

August 27, 2022 / 07:15 PM IST

వెయ్యి రోజులకుపైగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో సెంచరీ చెయ్యలేక.. ఫామ్ లేమితో తంటాలు పడుతూ ఆటకు కొంత విశ్రాంతినిచ్చిన స్టార్ బ్యాటర్ కోహ్లీ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశాడు. ఆసియా కప్‌లో పాకిస్తాన్‌తో తన కెరీర్‌లో 100వ టీ20 మ్యాచ్ ఆడనున్న అతను.. తను మానసికంగా అలసిపోయానని అంగీకరించాడు.

ఇంగ్లండ్ పర్యటన తర్వాత నెలరోజులపాటు విశ్రాంతి తీసుకున్న కోహ్లీ.. తను ఈ 30 రోజుల్లో బ్యాట్ ఒక్కసారి కూడా పట్టుకోలేదన్నాడు. తన పదేళ్ల కెరీర్‌లో ఒక్కసారి కూడా ఇలా జరగలేదని, ఇదే ఫస్ట్ టైం బ్యాట్‌కు ఇంతకాలం దూరంగా ఉన్నానన్నాడు. అప్పుడే తనకు తన గురించి చాలా విషయాలు అర్థయ్యాయని చెప్పాడు.

తను మానసికంగా అలసిపోయిన విషయం అర్థమైందని, మైదానంలో ఇంటెన్సిటీ కూడా ఒక్కోసారి ఫేక్ చేయాల్సి వచ్చిన విషయం తెలిసిందన్నాడు. ‘మనసు చెప్తున్నా కూడా నేను ఫిట్‌గా ఉన్నాను అనుకుంటూ మరింత కష్టపడుతుంటాం. నేను చెయ్యగలను అనుకుంటూ మనల్ని మనమే కన్విన్స్ చేసుకుంటాం’ అని వివరించాడు.

‘నన్ను అందరూ మానసికంగా బలమైన వ్యక్తిగా చూస్తారు. నేను బలమైన వాడినే. కానీ అందరికీ ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. అది తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే కష్టం. అందుకే ఈ విశ్రాంతి సమయం నాలో బయటకు రాని చాలా విషయాలను నాకు చూపించింది. వాటన్నింటినీ నేను తీసుకున్నా. జీవితంలో ప్రొఫెషన్ కన్నా విలువైనవి చాలానే ఉంటాయి. కానీ అందరూ మనల్ని ప్రొఫెషనల్‌గా చూస్తున్నప్పుడు.. మనలోని మనిషిని మనమే కోల్పోతాం’ అని వివరించాడు.

‘చివరాఖరకు నేను కూడా మనిషినే కదా. అతను అలాంటి సమస్య ఎదుర్కొంటే.. నేను కూడా అదే సమస్య ఎదుర్కోవడం వింతేం కాదు అనే విషయం తెలుసుకోవాలి. మన సమస్య గురించి నలుగురితో మాట్లాడాలి. ఎవరూ కూడా నువ్వు వీక్ అనుకోరు. నీకు అండగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తారు. నువ్వు ఊహించని వారి నుంచి కూడా సహాయం అందుతుంది.

కానీ చెప్పాలా వద్దా? అని సంకోచిస్తాం. మనల్ని వీక్ అనుకుంటారేమో అని భయపడతాం. కానీ నేను చెప్తున్నాను కదా.. స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నట్లు నటించడం కన్నా, బలహీనంగా ఉన్నానని ఒప్పుకోవడం చాలా బెటర్. అందుకే మానసికంగా బలహీనంగా ఉన్నానని చెప్పుకోవడానికి ఎలాంటి సిగ్గు పడటం లేదు’ అని చెప్పుకొచ్చాడు.

కాగా, రెస్ట్ తర్వాత ఆసియా కప్‌లో పాక్‌తో మ్యాచ్ ముందు ప్రాక్టీస్‌లో పాల్గొన్న కోహ్లీ చాలా మంచి టచ్‌లో కనిపించాడు. టీమిండియా సారధి రోహిత్ శర్మ కూడా అతను చాలా ఫ్రెష్‌గా కనిపించాడని, మంచి టచ్‌లో ఉన్నాడని చెప్పాడు. ఈ క్రమంలోనే వచ్చే టీ20, వన్డే ప్రపంచకప్‌లలో అభిమానులు మెచ్చేలా ఆడతామని కోహ్లీ కూడా చెప్పాడు.

Virat Kohli talks about team talent and team India's big plus points.

(📹- BCCI)#ViratKohli #Sportsbuzz #AsiaCup2022 pic.twitter.com/FT7vt00sg9

— SportsBuzz.com (@Sportsbuzzcom) August 27, 2022