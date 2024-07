July 27, 2024 / 07:17 PM IST

Joe Root : ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్ జో రూట్ (Joe Root) టెస్టు కెరీర్‌లో మ‌రో ఘ‌న‌త సాధించాడు. సొంత ప్రేక్ష‌కుల స‌మ‌క్షంలో ఈ మ‌ధ్యే 32వ సెంచ‌రీ బాదిన రూట్.. శ‌నివారం 12 వేల ప‌రుగుల క్ల‌బ్‌లో చేరాడు. వెస్టిండీస్‌ (West Indies)తో జ‌రుగుతున్న ఎడ్జ్‌బాస్ట‌న్‌(Edgebaston)టెస్టులో ఇంగ్లండ్ మాజీ సార‌థి ఈ మైలురాయికి చేరువ‌య్యాడు. దాంతో, సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో వెస్టిండీస్ దిగ్గ‌జం బ్రియాన్ లారా(Brian Lara) రికార్డు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు.

అంతేకాదు టెస్టుల్లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు సాధించిన ఏడో బ్యాట‌ర్‌గా రూట్ చ‌రిత్ర పుటల్లో నిలిచాడు. టెస్టుల్లో టాప్ స్కోరర్ల జాబితాలో స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్(భార‌త్), రికీ పాంటింగ్(ఆస్ట్రేలియా), జాక్వెస్ క‌లిస్ (ద‌క్షిణాఫ్రికా), రాహుల్ ద్ర‌విడ్(భార‌త్), అలెస్ట‌ర్ కుక్(ఇంగ్లండ్), కుమార సంగ‌క్క‌ర‌(శ్రీ‌లంక‌)లు రూట్ కంటే ముందున్నారు.

⬆️ Joe Root | 11,954*

⬇️ Brian Lara | 11,953

Joe Root takes another step up the mountain 🏔️ pic.twitter.com/4rZBeBKps6

— England Cricket (@englandcricket) July 27, 2024