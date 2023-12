December 15, 2023 / 12:24 PM IST

IND vs ENG : స్వ‌దేశంలో ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో భారత మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు(Womens Team) ప‌టిష్ట స్థితిలో నిలిచింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 428 ర‌న్స్ కొట్టిన టీమిండియా.. ఆ త‌ర్వాత బౌలింగ్‌లోనూ స‌త్తా చాటింది. ప్ర‌మాద‌క‌ర‌మైన సోఫియా డంక్లే(11)ను రేణుకా సింగ్ వెన‌క్కి పంపింది.

ఆ కాసేప‌టికే హీథ‌ర్ నైట్‌(11)ను పూజా వ‌స్త్రాక‌ర్ ఔట్ చేసి ఇంగ్లండ్‌ను దెబ్బ కొట్టింది. 28 ప‌రుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన ఇంగ్లీష్ జ‌ట్టును నాట్ సీవ‌ర్ బ్రంట్(35), టామీ బ్యూమంట్(6) ఆదుకున్నారు. వీళ్లు ఆచితూచి ఆడుతూ మూడో వికెట్‌కు 39 ర‌న్స్ జోడించారు. దాంతో, లంచ్ స‌మ‌యానికి ఇంగ్లండ్ రెండు వికెట్ల న‌ష్టానికి 67 ప‌రుగులు చేసింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లండ్ ఇంకా 361 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డి ఉంది.

Three quick wickets on Day 2 but India have managed to put up a solid total in the first innings.#INDvENG | 📝: https://t.co/Qye5bbd4Rj pic.twitter.com/TmDqshI3NI

— ICC (@ICC) December 15, 2023