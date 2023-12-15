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Home Telangana Movement Of Vehicles Is Slow In Hyderabad Due To Heavy Flow Of Visitors To Prajavani

Traffic Alert | ప్రజావాణి.. ఈ రూట్లలో భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌

హైదరాబాద్‌ బేగంపేటలోని ప్రజా భవన్‌లో ప్రజా వాణి (Praja Vaani) కార్యక్రమం కొనసాగుతున్నది. తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ప్రజా భవన్‌కు (Praja Bhavan) తరలివచ్చారు.

Traffic Alert | ప్రజావాణి.. ఈ రూట్లలో భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌

హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్‌ బేగంపేటలోని ప్రజా భవన్‌లో ప్రజా వాణి (Praja Vaani) కార్యక్రమం కొనసాగుతున్నది. తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ప్రజా భవన్‌కు (Praja Bhavan) తరలివచ్చారు. తమవంతు కోసం అర కిలోమీటరు మేర క్యూలైన్లలో వేచిఉన్నారు. దీంతో ప్రజాభవన్‌ పరిసరాల్లో భారీగా ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోయింది.

బంజారాహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబర్‌ 1లోని జీవీకే వన్‌, వెంగల్‌రావ్‌ పార్క్‌, ఎన్‌ఎఫ్‌సీఎల్‌, పంజాగుట్ట ఎక్స్‌రోడ్స్‌, సోమాజీగూడ సర్కిల్‌లో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని హైదరాబాద్‌ ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు సూచించారు.

ప్రముఖులు వెళ్తున్న నేపథ్యంలో.. సరోజినీ దేవి కంటి దవాఖాన, ఎన్‌ఎండీసీ, మాసబ్‌ ట్యాంక్‌, పీటీఐ బిల్డింగ్‌, అయోధ్య, నిరంకారి భవన్‌, షాదాన్‌ కాలేజీ, వీవీ విగ్రహం, టీఎస్‌ ట్రాన్స్‌కో, కేసీపీ, సీఈవో వరకు వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.

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