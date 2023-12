KP Viswanathan | కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత విశ్వనాథన్‌ కన్నుమూత

December 15, 2023 / 12:06 PM IST

KP Viswanathan | కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి చెందిన సీనియర్‌ నేత (Congress leader), కేరళ మాజీ మంత్రి కేపీ విశ్వనాథన్‌ (KP Viswanathan) కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కేరళలోని త్రిస్సూర్‌లోగల ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన వయసు ప్రస్తుతం 83 ఏళ్లు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు విశ్వనాథన్‌ మృతికి సంతాపం ప్రకటిస్తున్నారు.

విశ్వనాథన్‌.. 1977, 1980, 1987లో కున్నంకుళం నుంచి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపొందారు. 1987, 1991, 1996, 2001లో కొడకరా నియోజకవర్గం నుంచి గెలుపొందారు. 1991-1994, 2004-2005 మధ్య అటవీ మరియు వన్యప్రాణుల మంత్రిగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత 2006, 2011 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కొడకరా నుంచి పోటీ చేసి సీపీఎం అభ్యర్థి సి రవీంద్రనాథ్‌ చేతిలో ఓటమిపాలయ్యారు. ఆ తర్వాత నుంచి ఆయన క్రియాశీల రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. విశ్వనాథన్‌ ఓ న్యాయవాది కూడా.

Kerala | Senior Congress leader and former minister KP Viswanathan passed away this morning at a private hospital in Thrissur. He was 83 years old.

