Hardik Pandya | సోదరుడి చేతిలో రూ.4.3 కోట్ల మేర మోసపోయిన పాండ్యా బ్రదర్స్‌

April 11, 2024 / 12:15 PM IST

Hardik Pandya | టీమ్‌ఇండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌, ముంబై ఇండియన్స్‌ కెప్టెన్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా (Hardik Pandya) సోదరుడు వైభవ్‌ పాండ్యా (Vaibhav Pandya) అరెస్ట్‌ అయ్యాడు. పాండ్యా సోదరులు కృనాల్‌, హార్దిక్‌ పాండ్యాలను మోసం చేసిన కారణంగా ముంబై పోలీసులు (Mumbai Police) వైభవ్‌ను అరెస్ట్‌ చేశారు.

ముంబై పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పాండ్యా సోదరులు 2021లో పాలిమర్‌ బిజినెస్‌ పెట్టారు. ఈ వ్యాపారంలో హార్దిక్‌, కృనాల్‌ (Krunal Pandya) ఒక్కొక్కరికి 40 శాతం వాటా ఉంది. ఇక వైభవ్‌ వాటా 20 శాతం. ఈ బిజినెస్‌ రోజూవారీ కార్యకలాపాలను వైభవే చూసుకునేవాడు. అయితే వైభవ్ పాండ్యా తన సోదరులకు తెలియకుండా సొంతంగా ఇదే తరహా బిజినెస్ మరొకటి మొదలుపెట్టాడు. దీంతో పాత బిజినెస్‌కు లాభాలు తగ్గి ఏకంగా రూ.3 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లింది.

అంతేకాదు ఎవరికీ తెలీకుండా తన లాభాల వాటాను 20 నుంచి 33 శాతానికి పెంచుకున్నాడు. కొత్త బిజినెస్ కోసం పాత బిజినెస్ నుంచి కోట్ల రూపాయల నిధులు తన ఖాతాలోకి మళ్లించాడు. హార్దిక్‌, కృనాల్‌ సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి రూ.4.3 కోట్లు మేర మోసం చేశాడు (cheating ). ఇది గమనించిన పాండ్యా సోదరులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. వారి ఫిర్యాదు మేరకు వైభవ్‌పై చీటింగ్, ఫోర్జరీ కేసులు నమోదు చేసి అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ముంబై పోలీసులు వెల్లడించారు. ఇక పాండ్యా సోదరులు ప్రస్తుతం ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లతో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

Economic Offence Wing of Mumbai police have arrested Vaibhav Pandya, stepbrother of cricketer Hardik Pandya; for allegedly cheating them of around Rs 4 crore in business: Mumbai Police

