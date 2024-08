August 3, 2024 / 04:01 PM IST

Paris Olympics 2024 : మూడో సీడ్ నొవాక్ జ‌కోవిచ్ (Novak Djokovic) తొలిసారి ఒలింపిక్స్ ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లాడు. ఒలింపిక్స్‌లో నాలుగు సార్లు క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్ చేరిన తొలి ఆట‌గాడిగా చ‌రిత్ర సృష్టించిన జ‌కో.. ప‌సిడి ప‌త‌కానికి మ‌రింత చేరువ‌య్యాడు. శనివారం జ‌రిగిన పురుషుల సింగిల్స్ రెండో సెమీ ఫైన‌ల్లో ఇట‌లీ కెర‌టం లొరెంజో ముసెట్టి Lorenzo Musetti) ఆశ‌ల‌పై జ‌కో నీళ్లు చ‌ల్లాడు.

మాజీ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 అయిన జ‌కోవిచ్ సెమీస్‌లో త‌నదైన షాట్ల‌తో విరుచుకుప‌డ్డాడు. వ‌రుస సెట్ల‌లో జోరు చూపిస్తూ 6-4, 6-2తో లొరెంజోపై జ‌య‌కేతనం ఎగుర‌వేశాడు. బంగారు ప‌త‌కం కోసం జ‌రిగే మ్యాచ్‌లో స్పెయిన్ స్టార్ కార్లోస్ అల్క‌రాజ్(Carlos Alcaraz)తో జ‌కో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాడు. కాంస్య ప‌త‌కం కోసం జ‌రిగే పోరులో ఫెలిక్స్ అగ‌ర్‌ను లొరెంజో ఢీ కొట్ట‌నున్నాడు.

This dream is long lived and fought for. I wanted to compete in the finals of Olympic games for such a long time. Representing my country at a global event is a huge privilege and honor that I cherish. Serbia will have a medal on Sunday!!! Ideeeemooooo 🥳🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸 pic.twitter.com/GLywjKPNNd

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 2, 2024