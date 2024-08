August 3, 2024 / 03:20 PM IST

Kullu-Manali Highway | మెరుపు వరదలు హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ (Himachal Pradesh)ను అతలాకుతలం చేశాయి. కులులోని నిర్మంద్‌ బ్లాక్‌, మాలానా, మండి జిల్లాల్లో క్లౌడ్‌ బస్ట్‌ (Cloudbursts) కారణంగా బుధవారం రాత్రి కుండపోత వర్షం కురిసింది. దాంతో ఇండ్లు, పాఠశాలలతో పాటు ఆసుపత్రులు సైతం దెబ్బతిన్నాయి. ఈ వరద విలయానికి భారీగా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించింది. దాదాపు 50 మందికిపైగా గల్లంతయ్యారు.

ఈ క్లౌడ్‌ బస్ట్‌ కారణంగా చాలా చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. రోడ్లు, వంతెనలు ఎక్కడికక్కడ కొట్టుకుపోయాయి. కులు – మనాలి హైవే (Kullu-Manali Highway) సైతం వరదలకు దెబ్బతిన్నది. దీంతో ఆ మార్గంలో వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం పున‌ర్ నిర్మాణ ప‌నులు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆ మార్గంలో కిలోమీటర్ల మేర వాహనాల క్యూ దర్శనమిస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన డ్రోన్‌ విజువల్స్‌ ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారాయి.

#WATCH | Kullu, Himachal Pradesh: Long queue of vehicles seen on Kullu-Manali bypass road. Drone visuals from Raison Bihal Village in Kullu.

Parts of Kullu-Manali Highway washed away in the cloudburst on August 1. Restoration work is underway. pic.twitter.com/UMl65CBGtP

— ANI (@ANI) August 3, 2024