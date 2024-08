August 3, 2024 / 03:08 PM IST

Sharad Pawar : ‘నేషనలిస్ట్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ – శరద్‌ చంద్ర పవార్‌ (NCP-SCP)’ అధ్యక్షుడు శరద్‌ పవార్‌ (Sharad Pawar) శనివారం మధ్యాహ్నం మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి (Maharastra CM) ఏక్‌నాథ్‌ షిండే (Eknath Shinde) ను కలిశారు. ముంబై (Mumbai) లోని మలబార్‌ హిల్స్‌ (Malabar hills) లోగల మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసమైన వర్ష బంగ్లా (Varsha Banglaw) లో వీరి భేటీ జరిగింది.

