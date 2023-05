May 8, 2023 / 09:33 PM IST

IPL 2023 : ప్లే ఆఫ్ రేసులో నిల‌వాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్పని మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ బ్యాట‌ర్లు దంచారు. పంజాబ్ కెప్టెన్ ఓపెన‌ర్ శిఖ‌ర్ ధావ‌న్(57 : 47 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్) హాఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించాడు. ఆఖ‌ర్లో షారుక్ ఖాన్(21), హ‌ర్‌ప్రీత్ బ్రార్(17), ధ‌నాధ‌న్ ఆడారు. దాంతో పంజాబ్ 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 179 ప‌రుగులు చేసింది. హర్షిత్ రానా వేసిన 20వ ఓవ‌ర్లో షారుక్ ఖాన్(21)దంచాడు. తొలి బంతికి లాంగాన్‌లో సిక్స్ కొట్టాడు. రెండు, మూడు బంతుల్ని బౌండ‌రీకి త‌ర‌లించాడు. హ‌ర్‌ప్రీత్ బ్రార్(17) ఐదో బంతిని స్టాండ్స్‌లోకి పంపాడు. 21 ర‌న్స్ వ‌చ్చాయి.

