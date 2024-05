Cricket Ball Kills Boy | పుణేలో విషాదం.. బాలుడి ప్రాణం తీసిన క్రికెట్ బంతి

May 6, 2024 / 06:16 PM IST

Cricket Ball Kills Boy : వేస‌వి సెల‌వుల్లో స‌ర‌దాగా క్రికెట్ ఆడేందుకు వెళ్లిన ఓ బాలుడు అనుకోకుండా మృత్యు ఒడికి చేరాడు. బంతి అత‌డి మ‌ర్మాంగాల‌(Private Parts)కు బలంగా తాక‌డంతో ఉన్న‌చోట‌నే ప్రాణాలు విడిచాడు. ఈ హృద‌య విదార‌క‌ సంఘ‌ట‌న పుణేలో మే 2వ తేదీ గురువారం జ‌రిగింది. అస‌లేం జ‌రిగిందంటే..? శౌర్య కాళిదాస్(Shourya Kalidas) అనే 11 ఏండ్ల బాలుడు ఆ రోజు రాత్రి స్నేహితుల‌తో క‌లిసి అక్క‌డి జ‌గ‌త్‌గురు స్పోర్ట్స్ అకాడ‌మీలో క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు.

అయితే.. ఆట మ‌ధ్య‌లో బంతి అనూహ్యంగా శౌర్య ప్రైవేట్ పార్ట్స్‌కు త‌గిలింది. దాంతో, నొప్పితో విల‌విల‌లాడిని అత‌డు మైదానంలోనే కుప్ప‌కూలాడు. అతడలా ప‌డిపోవ‌డం చూసిన స్నేహితులు ప‌రుగున వ‌చ్చి.. శౌర్య‌ను స‌మీపంలోని ప్రైవేట్ హాస్పిట‌ల్‌కు తీసుకెళ్లారు.

