March 23, 2024 / 06:48 PM IST

IPL 2024 ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్ తొలి మ్యాచ్‌లోనే ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌(Delhi Capitals)కు భారీ షాక్ త‌గిలింది. ఆ జ‌ట్టు స్టార్ పేస‌ర్ ఇషాంత్ శ‌ర్మ(Ishant Sharma) అనూహ్యంగా గాయ‌ప‌డ్డాడు. పంజాబ్ కింగ్స్ ఇన్నింగ్స్(Punjab Kings) స‌మ‌యంలో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండ‌గా అత‌డి కాలిమ‌డ‌మ మ‌డ‌త ప‌డింది. దాంతో ఇషాంత్ నొప్పితో బాధ‌ప‌డుతూనే మైదానం వీడాడు.

ఢిల్లీ బౌలింగ్ యూనిట్‌లో అనుభ‌వ‌జ్ఞుడైన ఇషాంత్ గాయం తీవ్ర‌త‌పై ఇంకా ఎలాంటి ప్ర‌క‌ట‌న రాలేదు. ఈ పేసర్ త‌ర్వాతి మ్యాచ్‌ల‌కు అందుబాటులో ఉంటాడా? ఢిల్లీకి బౌలింగ్ క‌ష్టాలు త‌ప్ప‌వా? అని అభిమానులతో పాటు మేనేజ్‌మెంట్ ఆందోళ‌న చెందుతోంది.

