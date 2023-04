IPL 2023: టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న ఢిల్లీ

April 15, 2023 / 03:19 PM IST

బెంగుళూరు: ఐపీఎల్‌(IPL 2023)లో ఇవాళ బెంగుళూరు(RCB)తో జ‌ర‌గ‌నున్న మ్యాచ్‌లో… టాస్ గెలిచిన ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) జ‌ట్టు తొలుత ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న‌ది. ఆర్సీబీ జ‌ట్టులోకి వ‌నిందు హ‌స‌రంగా వ‌చ్చేశాడు. ఇక ఢిల్లీ జ‌ట్టులో రావ్‌మాన్ పావెల్ స్థానంలో మిచెల్ మార్ష్‌ను తీసుకున్నారు.

🚨 Toss Update 🚨 @DelhiCapitals win the toss and elect to field first against @RCBTweets .

ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు నాలుగు మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఢిల్లీ అన్నింటిలో ఓడిపోయింది. దీంతో పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో ఆ జ‌ట్టు చివ‌రి స్థానంలో ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లో క‌చ్చితంగా గెల‌వాల‌న్న త‌ప‌న‌తో ఢిల్లీ ఆడ‌నున్న‌ది. ఇక మూడింటిలో ఒక‌టి నెగ్గిన ఆర్సీబీ .. రెండు పాయింట్ల‌తో ఎనిమిదో స్థానంలో ఉంది.

The Playing XIs are in ✅

What do you make of the two sides in the #RCBvDC contest?

Follow the match ▶️ https://t.co/xb3InbFbrg #TATAIPL pic.twitter.com/sXRSsVvSYw

— IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2023