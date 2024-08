IPL | రోహిత్ కోసం 50 కోట్లు.. ఆ ఫ్రాంచైజీలు ఏవంటే..?

August 23, 2024 / 10:04 PM IST

IPL : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ మెగా వేలానికి ముందు ఆస‌క్తిక‌ర ప‌రిణామాలు జ‌రుగుతున్నాయి. అన్ని ఫ్రాంచైజీలు ట్రోఫీ ల‌క్ష్యంగా వ్యూహాలు పన్నుతున్నాయి. ఐపీఎల్ టైటిల్ క‌ల తీర్చే కెప్టెన్ కోసం ఎన్ని కోట్లు అయినా ఖ‌ర్చు పెట్టేందుకు సిద్ద‌మ‌వుతున్నాయి. ఈసారి ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) మాజీ సార‌థి రోహిత్ శ‌ర్మ‌ (Rohit Sharma)పై కోట్ల వ‌ర్షం కురువ‌నుంద‌ని టాక్.

ముంబైని ఐదు సార్లు విజేత‌గా నిలిపిన రోహిత్ కోసం ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals), ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ (Lucknow Super Giants) కాచుకొని ఉన్నాయి. హిట్‌మ్యాన్‌ను ద‌క్కించుకునేందుకు రూ.50 కోట్లు అయినా వెచ్చించేందుకు ఈ రెండు ఫ్రాంచైజీలు రెడీగా ఉన్నాయని స‌మాచారం.

🚨 Big Breaking 🚨

According to Rohit juglan ( Rev sportz ) Delhi capitals and LSG have already saved a purse of 50 crore only for Rohit Sharma 🥶

They only want confirmation from Rohit Sharma pic.twitter.com/g3AXHrQfbL

— Vishu (@Ro_45stan) August 23, 2024