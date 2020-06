కరాచీ: పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు(పీసీబీ) మంగళవారం నిర్వహించిన కరోనా పరీక్షల్లో స్టార్ బ్యాట్స్​మన్ మహమ్మద్ హఫీజ్ సహా మరో ఏడుగురికి పాజిటివ్​గా నిర్ధారణ అయింది. అయితే బుధవారం హఫీజ్ వ్యక్తిగతంగా మరోసారి కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోగా ​అతడికి నెగిటివ్ వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని అతడు ట్విట్టర్​లో వెల్లడించాడు.

“పీసీబీ నిన్న నిర్వహించిన కొవిడ్​-19 పరీక్షల ప్రకారం నాకు పాజిటివ్​ రాగా, నా సంతృప్తి కోసం మళ్లీ వ్యక్తిగతంగా కుటుంబంతో సహా పరీక్షలు చేయించుకున్నా. నాతో పాటు కుటుంబ సభ్యులందరికీ నెగిటివ్​ వచ్చింది. దేవుడు అందరినీ సురక్షితంగా ఉంచాలి” అని హఫీజ్ ట్వీట్ చేశాడు. కాగా, ఇంగ్లండ్ పర్యటనకు ఎంపిక చేసిన ఆటగాళ్లకు పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు రెండు రోజుల పాటు కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించగా.. పది మంది ప్లేయర్లకు పాజిటివ్ వచ్చింది. ఆగస్టులో ఇంగ్లండ్​లో మూడు టెస్టులు, మూడు టీ20లు ఆడేందుకు పాకిస్థాన్ జట్టు షెడ్యూల్ ప్రకారం జూన్ 28న ఆ దేశానికి బయలుదేరాల్సి ఉంది. ఆటగాళ్లకు మళ్లీ కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించి.. అనుకున్న సమయానికే ఇంగ్లండ్​కు జట్టును పంపిస్తామని పీసీబీ వెల్లడించింది.



After Tested positive COVID-19 acc to PCB testing Report yesterday,as 2nd opinion & for satisfaction I personally went to Test it again along with my family and here I along with my all family members are reported Negetive Alham du Lillah. May Allah keep us all safe ???????? pic.twitter.com/7gcyyHT0D8