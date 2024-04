April 24, 2024 / 06:54 AM IST

Shah Rukh Khan | మ‌ల‌యాళం సూప‌ర్ స్టార్ మోహ‌న్ లాల్ బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్ ఖాన్ పాటకు స్టెప్పులేశాడు. షారుఖ్ గ‌తేడాది న‌టించిన బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రాల‌లో ఒక‌టి జ‌వాన్. ఈ సినిమాకు త‌మిళ ద‌ర్శ‌కుడు అట్లీ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌గా.. బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద ఈ చిత్రం రూ. 1100 కోట్ల వ‌ర‌కు వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. అయితే ఈ సినిమాలో అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందించిన పాట‌లు ఎంత పెద్ద చార్ట్ బ‌స్ట‌ర్‌గా నిలిచాయో ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌క్క‌ర్లేదు. తాజాగా ఈ చిత్రంలోని జిందా బందా సాంగ్‌కు మోహ‌న్ లాల్ డ్యాన్స్ చేశారు. కొచ్చిలో జరిగిన ఒక అవార్డ్ షోలో ఈ మోహ‌న్ లాల్ ఈ డ్యాన్స్ చేయ‌గా.. ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది. అయితే ఈ డ్యాన్స్ వీడియోను చూసిన షారుఖ్ తాజాగా ఎక్స్ వేదిక‌గా రిప్ల‌య్ ఇచ్చాడు.

ఈ పాటను ఇప్పుడు నాకు అత్యంత ప్రత్యేకమైనదిగా చేసినందుకు మోహన్‌లాల్ సర్‌కి ధన్యవాదాలు. నేను మీలో సగం బాగా చేశాననుకోండి. లవ్ యూ సర్. మీ ఇంట్లో ఎప్పుడు డిన్నర్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా. మీరు రియలైన ఓజీ జిందా బందా అంటూ షారుఖ్ రాసుకోచ్చాడు.

అయితే మోహన్‌లాల్ ఈ పోస్ట్‌కు రిప్ల‌య్ ఇస్తూ డియ‌ర్ షారుఖ్ మీలాగా ఎవరూ చేయలేరు! మీరు ఒక‌ క్లాసిక్. మీరు ఎల్లప్పుడూ రియలైన ఓజీ జిందా బందాగా ఉంటారు. మీ మంచి మాటలకు ధన్యవాదాలు. అండ్ ఒక డిన్న‌ర్ స‌రిపోతుందా. మ‌నం బ్రేక్ ఫాస్ట్ మీదా కూడా జిందా బందాను ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు? అంటూ మోహన్‌లాల్ రాసుకోచ్చాడు. దీనికి షారుఖ్ తాజాగా ఒకే సార్. జిందా బందా మీ ఇంట్లో చేద్దామా లేదా మా ఇంట్లో అంటూ రిప్ల‌య్ ఇచ్చాడు. దీనికి మ‌ళ్లీ ల‌ల్లెట్ట‌న్ స‌మాధానమిస్తూ.. నా వద్ద మీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతాను. అంటూ రిప్ల‌య్ ఇచ్చాడు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతుంది.

Dear @iamsrk, nobody can do it like you! You are and always will be the OG Zinda Banda in your classic, inimitable style. Thanks for your kind words.

Also, just dinner? Why not groove to some Zinda Banda over breakfast, too? https://t.co/0OCZD4VPoH

— Mohanlal (@Mohanlal) April 23, 2024