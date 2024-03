March 11, 2024 / 10:24 AM IST

David Miller : ద‌క్షిణాఫ్రికా విధ్వంసక ఆట‌గాడు డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(David Miller) మైదానంలోకి దిగాడంటే సిక్స‌ర్ల మోతే. అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో త‌న సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్‌ల‌తో అభిమానుల‌ను అల‌రించిన ఈ డాషింగ్ బ్యాట‌ర్ పెండ్లి చేసుకున్నాడు. గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్ క‌మిల్లా హ్యారిస్‌(Camilla Harris)తో మూడు ముళ్ల బంధంలోకి అడుగుపెట్టాడు. మిల్ల‌ర్, హ్యారిస్‌లు కుటుంబ స‌భ్యులు, బంధుమిత్రుల స‌మ‌క్షంలో ఒక్క‌ట‌య్యారు.

ఈ చిచ్చ‌ర పిడుగు పెండ్లికి ద‌క్షిణాఫ్రికా ఆట‌గాళ్లు ఫాఫ్ డూప్లెసిస్, మాజీ క్రికెట‌ర్లు గ్యారీ కిర్‌స్టెన్, జేపీ డుమునీలు హాజ‌ర‌య్యారు. త వీళ్ల‌ వివాహ వేడ‌కకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. మిల్ల‌ర్, హ్యారిస్‌లు నిరుడు ఆగ‌స్టులోనే ఎంగేజ్‌మెంట్ చేసుకున్నారు. ఐపీఎల్‌లో మిల్ల‌ర్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్(Gujarat Titans) ఫ్రాంచైజీకి ఆడ‌తున్నాడు. మ‌రో 11 రోజుల్లో 17వ సీజ‌న్ ష‌రూ కానుంద‌న‌గా అత‌డు పెండ్లిపీట‌లు ఎక్కడం గ‌మ‌నార్హం. కొత్త జంట మిల్ల‌ర్, హ్యారిస్‌ల‌కు సోష‌ల్ మీడియాలో అభినంద‌న‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Wishing David Miller and Camilla Harris a lifetime of love and happiness as they begin their journey as a married couple 🥂

📸: Camilla Harris/Instagram pic.twitter.com/QKo2PzcTfZ

— CricTracker (@Cricketracker) March 10, 2024