Oppenheimer | సత్తా చాటిన ఓపెన్‌ హైమర్‌.. బెస్ట్ మూవీ, బెస్ట్‌ యాక్టర్ సహా 7 ఆస్కార్‌ అవార్డులు

March 11, 2024 / 09:21 AM IST

Oppenheimer | అణుబాంబును క‌నిపెట్టిన ప్రముఖ భౌతిక శాస్త్రవేత్త రాబర్ట్ ఓపెన్‌హైమర్ జీవిత చ‌రిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన బయోగ్రాఫికల్‌ థ్రిల్లర్‌ ‘ఓపెన్‌ హైమర్‌’ మరోసారి సత్తా చాటింది. ప్రతిష్టాత్మక ఆస్కార్‌ అవార్డ్స్‌లో ఉత్తమ హీరో, డైరెక్టర్‌ సహా ఏడు విభాగాల్లో అవార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నది. ఈ సినిమాను రూపొందించిన క్రిస్టోఫర్‌ నోలన్‌ తొలిసారిగా అకాడమీ అవార్డు అందుకున్నాడు.

గతేడాది జులై 21న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌గా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద భారీ వసూళ్లు రాబట్టిన ఈ సినిమా 77వ బ్రిటిష్‌ అకాడమీ ఫిల్మ్‌ అవార్డుల్లో (BAFTA) ఉత్తమ చిత్రంతోపాటు ఉత్తమ దర్శకుడు, ఉత్తమ నటుడు, ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ, ఉత్తమ స్కోర్‌ సహా ఏడు విభాగాల్లో పురస్కారాలు దక్కించుకుంది. అదేవిధంగా అత్యధిక గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డులు గెలుచుకున్న సినిమాగా కూడా నిలిచింది. బెస్ట్ డైరెక్టర్, బెస్ట్ మోషన్ పిక్చర్ డ్రామా, బెస్ట్ మేల్ యాక్టర్ అవార్డులతోపాటు బెస్ట్ మేల్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ (రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్), బెస్ట్ ఒరిజినల్ స్కోర్ (లుడ్విగ్ గోరాన్సన్) అవార్డులు కూడా సొంతం చేసుకుంది.

ఉత్తమ చిత్రం- ఓపెన్‌ హైమర్‌

బెస్డ్‌ డైరెక్టర్‌- క్రిస్టోఫర్‌ నోలన్‌

బెస్ట్‌ యాక్టర్‌- కిలియన్‌ మర్ఫీ

బెస్ట్‌ సపోర్టింగ్‌ యాక్టర్‌- రాబర్ట్‌ డౌనీ జూనియర్‌

బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ స్కోర్‌- వాట్‌ వాజ్‌ ఐ మేడ్‌ ఫర్‌

బెస్ట్‌ సినిమాటోగ్రఫీ- ఓపెన్‌ హైమర్‌

బెస్ట్‌ ఫిల్మ్‌ ఎడిటింగ్‌- జెన్నిఫర్‌ లేమ్‌

‘OPPENHEIMER’ was the most awarded film at the 96th Academy Awards with a total of 7 wins. pic.twitter.com/JwDkdR8dWY

— Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) March 11, 2024