November 16, 2023 / 10:50 AM IST

Daryl Mtichell : వన్డే ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో 2019 ఫైన‌లిస్ట్ న్యూజిలాండ్‌కు మ‌రోసారి నిరాశే మిగిలింది. వాంఖ‌డేలో జ‌రిగిన సెమీఫైన‌ల్లో కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ సేన‌ భార‌త జ‌ట్టు జోరుముందు నిల‌వ‌లేక చ‌తికిల‌బడింది. ఈ మ్యాచ్‌లో కివీస్ బ్యాట‌ర్ డారిల్ మిచెల్(134 : 119 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 7 సిక్స‌ర్లు) విధ్వంస‌క శ‌త‌కంతో బ్లాక్‌క్యాప్స్‌ను గెలిపించినంత ప‌ని చేశాడు.

కండ‌రాలు ప‌ట్టేసినా చివ‌రిదాకా పోరాడిన మిచెల్.. ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు బాదిన కివీ బ్యాట‌ర్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ మెగా టోర్నీలో మిచెల్ 18 సిక్స‌ర్లు బాదాడు. దాంతో, త‌మ‌ దేశ దిగ్గ‌జం బ్రెండ‌న్ మెక్‌క‌ల్ల‌మ్(Brendon Mccullum) రికార్డు బ్రేక్ చేశాడు. మెక్‌క‌ల్ల‌మ్ 2015 ఎడిష‌న్‌లో 17 సిక్స‌ర్ల‌తో విరుచుకుప‌డ్డాడు.

