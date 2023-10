Steve Smith | తడబడుతున్న స్మిత్.. స్టార్ బ్యాటర్ కథ ముగిసినట్టేనా?

October 20, 2023 / 06:23 PM IST

Steve Smith | ఆధునిక క్రికెట్‌ దిగ్గజాలలో ఒకడిగా గుర్తింపు పొందిన స్టీవ్‌ స్మిత్‌ కథ ముగిసినట్టేనా? కెరీర్‌ చరమాంకంలో ఉన్న స్మిత్‌ భారత్‌ వేదికగా జరుగుతున్న వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఆడటంలో విఫలమవుతున్నాడు. టెస్టులలో నిలకడగా ఆడుతున్న ఈ మాజీ ఆసీస్‌ సారథి వన్డేలలో మాత్రం ఆ మ్యాజిక్‌ రిపీట్‌ చేయలేకపోతున్నాడు. ఈ మెగా టోర్నీలో స్మిత్‌.. నాలుగు మ్యాచ్‌లు ఆడి విఫలమయ్యాడు. గత నాలుగు మ్యాచ్‌లలో స్మిత్‌ స్కోర్లు.. 46, 19, 0, 7గా ఉన్నాయి. పాకిస్తాన్‌తో మ్యాచ్‌లో స్మిత్‌ ఏడు పరుగులే చేసి ఔట్‌ అవడంతో స్టార్‌ బ్యాటర్‌ కథ ముగిసినట్టేనని విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి.

తన సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో శతాధిక టెస్టులు ఆడిన స్మిత్‌.. 9,320 పరుగులు చేశాడు. కానీ వన్డేలతలో మాత్రం 148 మ్యాచ్‌లు ఆడి 5,119 పరుగులు సాధించాడు. టీ20లలో అయితే స్మిత్‌ను కంగారూ టీమ్‌ ఎప్పుడో పక్కనబెట్టేసింది. ఈ వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ కు ముందు యాషెస్‌ సిరీస్‌లో ఫర్వాలేదనిపించిన స్మిత్‌.. ఇదే ఏడాది మార్చిలో భారత్‌ వేదికగా జరిగిన మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో కూడా విఫలమయ్యాడు. ఆ సిరీస్‌లో 22 పరుగులే చేసిన స్మిత్‌.. సెప్టెంబర్‌లో ముగిసిన సిరీస్‌లో ఫర్వాలేదనిపించాడు. ఆ సిరీస్‌ లో 41, 0, 74 పరుగులతో రాణించడంతో స్మిత్‌ మళ్లీ ఫామ్‌లోకి వచ్చినట్టే అనిపించింది.

Steven Smith in White ball ICC Tournaments other than ODI WC 2015

Innings – 34

Not Out- 7

Runs – 777

Average – 28.6

RPI – 22.8

50+ scores – 5 pic.twitter.com/06d8QcDT2z

— Virarsh (@Cheeku218) October 20, 2023