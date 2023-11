China Masters: భారత షట్లర్లకు భారీ షాక్.. తొలి రౌండ్ లోనే వెనుదిరిగిన శ్రీకాంత్, లక్ష్య సేన్

November 22, 2023 / 06:06 PM IST

China Masters: చైనా మాస్టర్స్‌ బ్యాడ్మింటన్‌ టోర్నీలో రెండో రోజు భారత్‌కు నిరాశజనకమైన ఫలితాలు వచ్చాయి. బుధవారం పురుషుల సింగిల్స్‌లో ముగ్గురు భారత షట్లర్లు పోటీలో ఉండగా ముగ్గురూ తొలి రౌండ్‌లోనే ఓడి ఇంటిముఖం పట్టారు. కిదాంబి శ్రీకాంత్‌, లక్ష్య సేన్‌, ప్రియాన్షు రజావత్‌లు తమ పేలవ ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తూ ఫస్ట్‌ రౌండ్‌లోనే వెనుదిరిగారు.

పురుషుల సింగిల్స్‌లో భాగంగా ప్రియాన్షు రజావత్‌..17-21, 14-21 తేడాతో జపాన్‌కు చెందిన కెంటా నిసిమోటో చేతిలో ఓడిపోయాడు. లక్ష్యసేన్‌ను 19-21, 18-21 తేడాతో చైనాకే చెందిన షి యు కి ఓడించాడు. ఇక కిదాంబి శ్రీకాంత్‌.. 15-21, 21-14, 13-21 తేడాతో థాయ్లాండ్‌కు చెందిన కున్లావత్‌ వితిద్సరన్‌ చేతిలో పరాజయం పాలయ్యాడు. మంగళవారం హెచ్‌ఎస్‌ ప్రణయ్‌.. తొలి రౌండ్‌ గండాన్ని దాటిన విషయం తెలిసిందే. పురుషుల డబుల్స్‌లో చిరాగ్‌-సాత్విక్‌లు కూడా రెండో రౌండ్‌కు చేరారు.

Its 9th opening round loss for Srikanth in 17 BWF tournaments this year. https://t.co/BWITOGLnxU

— India_AllSports (@India_AllSports) November 22, 2023