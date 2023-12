December 7, 2023 / 09:48 AM IST

WI vs ENG : వెస్టిండీస్ గడ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న మూడు వ‌న్డే సిరీస్‌లో ఇంగ్లండ్(England) బోణీ కొట్టింది. తొలి వన్డేలో ఓడిపోయిన బ‌ట్ల‌ర్ సేన కీల‌క‌మైన రెండో వ‌న్డేలో ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. బౌల‌ర్లు విజృంభించండో క‌రీబియ‌న్ జ‌ట్టు 202 ప‌రుగుల‌కే కుప్ప‌కూలింది.

స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్ విల్ జాక్స్‌(73 : 72 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 4 సిక్స‌ర్లు), జోస్ బ‌ట్ల‌ర్ (58 నాటౌట్ : 45 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు) అర్థ శ‌త‌కాల‌తో చెరేగడంతో ఇంగ్లండ్ 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. త‌ద్వారా సిరీస్ చేజార‌కుండా చూసుకుంది. సిరీస్ విజేత‌ను నిర్ణ‌యించే మూడో వ‌న్డే జ‌రుగ‌నుంది.

A clinical performance from England as they level their ODI series against the West Indies at 1-1 following a comprehensive victory in Antigua 🙌#WIvENG 📝: https://t.co/y3t5ImgiFh pic.twitter.com/huUvTPUfjd

— ICC (@ICC) December 6, 2023