July 27, 2023 / 02:36 PM IST

ట్రినిడాడ్‌: పేస్ బౌల‌ర్ సిరాజ్(Bowler Siraj) .. వెస్టిండీస్ టూర్ నుంచి స్వ‌దేశం బ‌య‌లుదేరాడు. ఇవాళ్టి నుంచి విండీస్‌తో టీమిండియా మూడు వ‌న్డే మ్యాచ్‌లు ఆడ‌నున్న‌ది. అయితే టెస్టు సిరీస్‌ను 1-0 తేడాతో భార‌త్ కైవ‌సం చేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. రెండో టెస్టులో త‌న బౌలింగ్‌తో కీల‌క పాత్ర పోషించినా.. సిరాజ్‌ను మాత్రం వ‌న్డే సిరీస్‌కు దూరం పెట్టేశారు. కాలి మ‌డిమ నొప్పి వ‌ల్ల‌.. ముంద‌స్తు జాగ్ర‌త్త‌గా సిరాజ్‌కు బీసీసీఐ రెస్ట్ ఇచ్చింది. మెడిక‌ల్ టీమ్ సూచ‌న మేర‌కు ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్నారు. బార్బ‌డోస్‌లో ఇవాళ తొలి వ‌న్డే జ‌ర‌గ‌నున్న‌ది. అయితే సిరాజ్ స్థానంలో ఇంకా ఎవ‌ర్ని తీసుకోలేదు.

UPDATE – Mohd. Siraj has been released from Team India’s ODI squad ahead of the three-match series against the West Indies.

The right-arm pacer complained of a sore ankle and as a precautionary measure has been advised rest by the BCCI medical team.

