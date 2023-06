June 10, 2023 / 07:48 PM IST

WTC Final 2023 : ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైనల్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో భార‌త్‌కు షాక్ త‌గిలింది. జోరుమీదున్న ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(18) ఔట‌య్యాడు. టీ బ్రేక్‌కు ముందు అత‌ను బోలాండ్ ఓవ‌ర్లో క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. స్లిప్‌లో కామెరూన్ గ్రీన్ డైవ్ చేస్తూ ఒంటి చేత్తో క్యాచ్ ప‌ట్టాడు. దాంతో, బంతి నేల‌కు త‌గిలిందా? లేదా? అనేది చూశాక గిల్‌ను అంపైర్లు ఔట్‌గా ప్ర‌క‌టించారు. రోహిత్ శ‌ర్మ‌(22) క్రీజులో ఉన్నాడు. టీ బ్రేక్ స‌మ‌యానికి భార‌త జ‌ట్టు స్కోర్.. 41/1. టీమిండియా విజయానికి 403 ప‌రుగులు కావాలి.

Shubman Gill falls at the stroke of tea as Australia draw first blood ⚡

Follow the #WTC23 Final 👉 https://t.co/wJHUyVnX0r pic.twitter.com/tylXWOx3xH

— ICC (@ICC) June 10, 2023