Courtallam waterfall | కొర్టాలమ్‌ జలపాతానికి ఆకస్మిక వరద.. భయంతో పరుగులు తీసిన సందర్శకులు.. Video

May 17, 2024 / 06:42 PM IST

Courtallam waterfall : తమిళనాడులో గత రెండు మూడు రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దాంతో టెంకాసిలోని పాత కొర్టాలమ్‌ జలపాతానికి ఆకస్మిక వరద పోటెత్తింది. ఒక్కసారిగా వరద ముంచుకురావడాన్ని గమనించిన సందర్శకులు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పరుగులు తీశారు.

వరద ముంచెత్తడంతో స్థానిక అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. జలపాతం సందర్శనలపై తాత్కాలికంగా నిషేధం విధించారు. తమిళనాడు అగ్నిమాపక, రక్షణ విభాగానికి చెందిన ఓ బృందం వాటర్‌ ఫాల్స్‌ దగ్గరికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టింది. వాటర్‌ ఫాల్‌కు వరద పోటెత్తిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో మీరు కూడా చూడవచ్చు.

#WATCH | Sudden flash flood in Old Courtallam waterfalls in Tamil Nadu’s Tenkasi

The public is prohiitied from entering the waterfall temporarily. A team of Tamil Nadu Fire and rescue department is present on the spot. pic.twitter.com/lahkoPNjVp

— ANI (@ANI) May 17, 2024