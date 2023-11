November 9, 2023 / 11:09 AM IST

ODI World Cup 2023 : భార‌త గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(ODI World Cup 2023) కీల‌క ద‌శ‌కు చేరుకుంది. ఇప్ప‌టికే మూడు సెమీస్ బెర్తులు ఖ‌రారు కాగా.. మ‌రో మూడు రోజుల్లో లీగ్ ద‌శ మ్యాచ్‌లు ముగియ‌నున్నాయి. భార‌త జట్టు సెమీస్ చేర‌డంతో అభిమానులు టికెట్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఈ నేప‌థ్యంలో భార‌త క్రికెట్ బోర్డు బీసీసీఐ(BCCI) అభిమానుల‌కు శుభ‌వార్త చెప్పింది. నాకౌట్ మ్యాచ్‌లైన సెమీఫైన‌ల్స్, ఫైన‌ల్ టికెట్లను గుర‌వారం రాత్రి 8ః30 గంట‌ల నుంచి అమ్ముతామ‌ని వెల్ల‌డించింది. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://tickets.cricketworldcup.com లో టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయ‌ని బీసీసీఐ తెలిపింది.

