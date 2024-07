PM Modi | ప్రధాని మోదీకి బీసీసీఐ ప్రత్యేక బహుమతి

July 4, 2024 / 04:02 PM IST

PM Modi | ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీని (PM Modi) టీమ్‌ ఇండియా క్రికెటర్లు ఇవాళ కలిసిన విషయం తెలిసిందే. టీ20 ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన అనంతరం స్వదేశానికి చేరుకున్న రోహిత్‌ సేన.. ఉదయం 11 గంటలకు ప్రధాని నివాసంలో మోదీతో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మోదీకి బీసీసీఐ (BCCI) ప్రత్యేక బహుమతి అందించింది. ‘నమో’ నెంబర్‌ 1 పేరున్న (Namo 1 jersey) ప్రత్యేక టీమ్‌ ఇండియా జెర్సీని అందజేసింది. భారత ఆటగాళ్ల సమక్షంలో బీసీసీఐ సెక్రటరీ జైషా (Jay Shah), అధ్యక్షుడు రోజర్‌ బిన్నీ (Roger Binny) ఈ జెర్సీసి మోదీకి ప్రెజెంట్‌ చేశారు.

BCCI Secretary Jay Shah and President Roger Binny presented the ‘Namo 1’ jersey to Prime Minister Narendra Modi.

Indian Cricket Team met with PM Narendra Modi, at his official residence today.

