Hemant Soren | ఈరోజే జార్ఖండ్‌ సీఎంగా హేమంత్‌ సోరెన్‌ ప్రమాణం.. గవర్నర్‌ ప్రకటన

July 4, 2024 / 03:39 PM IST

Hemant Soren | జార్ఖండ్‌ ముఖ్యమంత్రి (Jharkhand CM)గా మరోసారి హేమంత్‌ సొరేన్‌ (Hemant Soren) బాధ్యతలు చేపట్టనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్లు తెలిసింది. జార్ఖండ్‌ 13వ ముఖ్యమంత్రిగా హేమంత్‌ సోరెన్‌ ఈరోజే బాధ్యతలు చేపట్టనున్నట్లు ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్‌ సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ వెల్లడించారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు ఈ కార్యక్రమం ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

“Invited Hemant Soren to take oath today after appointing him as the CM-designate of Jharkhand,” tweets Governor CP Radhakrishnan

ముందుగా ఈనెల 7న ప్రమాణ స్వీకారం అంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ‘ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు గవర్నర్‌ మమ్మల్ని ఆహ్వానించారు. జులై 7న ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం ఉంటుంది’ అని జార్ఖండ్‌ ముక్తి మోర్చా ప్రధాన కార్యదర్శి సుప్రియో భట్టాచార్య తెలిపారు. దీంతో అంతా జులై 7నే ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం ఉంటుందని భావించారు. అయితే, అనూహ్యంగా ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం తేదీ మారినట్లు తెలిసింది. ఇవాళే ముఖ్యమంత్రిగా హేమంత్‌ సోరెన్‌ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్లు స్వయంగా గవర్నరే ప్రకటించారు.

Ranchi, Jharkhand | The State Governor CP Radhakrishnan appoints Hemant Soren as the nominated Chief Minister and invites him to take the oath.

(Source – Raj Bhavan) pic.twitter.com/wVTJ0Q7bQV

— ANI (@ANI) July 4, 2024