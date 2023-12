December 7, 2023 / 04:09 PM IST

BAN vs NZ : బంగ్లాదేశ్ గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టు రెండో రోజు వ‌ర్షార్ఫ‌ణం అయింది. మిర్పూర్(Mirpur)లో ఉదయం నుంచి వ‌ర్షం కురుస్తూనే ఉండ‌డంతో ఇరుజ‌ట్ల ఆట‌గాళ్లు డ‌గౌట్‌లోనే ఉండిపోయారు. సాయంత్రం వ‌ర‌కూ చినుకులు ప‌డ‌డంతో రెండు జ‌ట్ల కెప్టెన్ల‌తో మాట్లాడిన‌ రిఫ‌రీలు మ్యాచ్‌ను ర‌ద్దు చేశారు. దాంతో, 55 ప‌రుగుల‌కే స‌గం వికెట్లు కోల్పోయి క‌ష్టాల్లో ప‌డ్డ కివీస్ ఊపిరిపీల్చుకుంది. రేపు య‌థావిధిగా ఉద‌యం న్యూజిలాండ్‌(Newzealand) తొలి ఇన్నింగ్స్ కొన‌సాగించ‌నుంది.

తొలి టెస్టులో టాస్ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్ కెప్టెన్ న‌జ్ముల్ హుసేన్ శాంటో బ్యాటింగ్ తీసుకున్నాడు. అయితే.. కివీస్ స్పిన్న‌ర్లు శాంట‌ర్న్, ఫిలిఫ్స్ మూడేసి వికెట్లతో బంగ్లాను దెబ్బ‌కొట్టారు. సీనియ‌ర్ ఆట‌గాడు ముష్ఫిక‌ర్ ర‌హీం(35), ష‌బ‌దాత్ హొసేన్‌(31) పోరాడినా బంగ్లా 172 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. ఆ త‌ర్వాత బ్యాటింగ్‌కు వ‌చ్చిన కివీస్‌ను బంగ్లా పేస‌ర్లు ఆదిలోనే దెబ్బ‌కొట్టారు. తొలి రోజే 5 వికెట్లు తీసి ప‌ర్యాట‌క జ‌ట్టును క‌ష్టాల్లోకి నెట్టారు.

