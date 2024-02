Viral Video: అదృష్టమంటే నీదే భయ్యా.. వికెట్ల మధ్య నుంచి బాల్‌ వెళ్లినా కిందపడని బెయిల్స్‌‌.. వీడియో వైరల్‌

February 10, 2024 / 05:42 PM IST

Viral Video: క్రికెట్‌లో బౌలర్లు విసిరే బంతులు వికెట్లను తాకుతూ వెళ్లినా స్టంప్స్‌పై ఉండే బెయిల్స్‌ కిందపడకపోతే అది నాటౌట్‌ కిందే లెక్క.. బౌలర్లు బౌలింగ్‌ వేసే క్రమంలో బంతి స్టంప్స్‌ కొసకు తాకి బెయిల్స్‌ కిందపడకపోవడమో, ఒక్కోసారి స్వయంగా బెయిల్స్‌కు తాకినా అవి నేలమీద పడకపోతే ఆ బ్యాటర్‌కు ఆ ఒక్క ఇన్నింగ్స్‌లో అదృష్టంపాళ్లు కాస్త ఎక్కువున్నట్టే. తాజాగా సూరత్‌ వేదికగా జరుగుతున్న సూరత్‌ టెన్నిస్‌ క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌లోనూ ఓ బ్యాటర్‌కు ఇలాంటి అదృష్టమే దక్కింది. బౌలర్‌ వేసిన బంతి ఏకంగా రెండు వికెట్ల మధ్య నుంచి వెళ్లినా బెయిల్స్‌ మాత్రం కిందపడలేదు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

సూరత్‌ టెన్నిస్‌ బాల్‌ టోర్నీలో భాగంగా ఓ బౌలర్‌ యార్కర్‌ విసిరాడు. క్రీజులో ఉన్న బ్యాటర్‌ ఆ బంతిని ఫైన్‌ లెగ్‌ మీదుగా భారీ సిక్సర్‌ కొడదామని యత్నించాడు. కానీ అది కాస్తా మిస్‌ అయింది. అయితే బాల్‌ మాత్రం మిడిల్‌, లెగ్‌ స్టంప్‌ మధ్యలోంచి వెళ్లింది. కొన్నికొన్ని సార్లు బౌలర్లు విసిరే బంతి వేగానికే బెయిల్స్‌ కిందపడతాయి. కానీ అదేం అదృష్టమో గానీ రెండు వికెట్ల మధ్య నుంచి బంతి రాకెట్‌ వేగంతో దూసుకెళ్లినా బెయిల్స్‌ కిందపడకపోవడం ఆశ్చర్యకరం.

This has to be seen to be belived! 🤯

This is the luckiest that a batter can get. 🙏🏻

Via Surat Tennis Cricket on Instagram. pic.twitter.com/tEwHULbP9q

— Omkar Mankame (@Oam_16) February 9, 2024