August 26, 2023 / 07:23 PM IST

PAK vs AFG : నామ‌మాత్ర‌మైన మూడో వ‌న్డేలో పాకిస్థాన్(Pakistan) భారీ స్కోర్ చేసింది. 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 268 ప‌రుగులు కొట్టింది. కెప్టెన్ బాబ‌ర్ ఆజాం(60 : 86 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్), ఓపెన‌ర్ మ‌హ‌మ్మ‌ద్ రిజ్వాన్ (67 : 79 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్) హాఫ్ సెంచ‌రీల‌తో చెల‌రేగారు. చివ‌ర్లో అఘా స‌ల్మాన్‌(38 నాటౌట్), మ‌హ్మ‌ద్ న‌వాజ్‌(30) దంచి కొట్ట‌డంతో అఫ్గ‌నిస్థాన్ ముందు భారీ ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. అఫ్గ‌న్ బౌల‌ర్ల‌లో గుల్బ‌దిన్ న‌బీ, ఫ‌రీద్ అహ్మ‌ద్ మాలిక్ రెండేసి వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

మూడు వ‌న్డేలో పాక్ బ్యాట‌ర్లు చెల‌రేగారు. 36 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఫ‌క‌ర్ జమాన్, 52 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఇమాముల్ హ‌క్‌() ఔట‌య్యారు. ఆ త‌ర్వాత బాబ‌ర్, రిజ్వాన్ మ‌రో వికెట్ ప‌డ‌కుండా ఆడారు. హాఫ్ సెంచ‌రీ కొట్టిన వీళ్లు మూడో వికెట్‌కు 110 ప‌రుగ‌లు భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పారు. దాంతో, పాక్ ప‌టిష్ట స్థితిలో నిలిచింది. ఈ మ్యాచ్‌లోనూ స్టార్ స్పిన్న‌ర్ ర‌షీద్ ఖాన్ పెద్ద‌గా ప్ర‌భావం చూప‌లేక‌పోయాడు.

Fifties from @babarazam258 and @iMRizwanPak followed by late-order fireworks take Pakistan to 268 in the third ODI 🏏

Over to the bowlers after the break ☄️#AFGvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/5JVBRa2HX8

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 26, 2023