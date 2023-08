August 26, 2023 / 07:05 PM IST

ODI WC 2023 : భార‌త గ‌డ్డ‌పై 12 ఏళ్ల త‌ర్వాత వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(ODI World Cup) జ‌రుగ‌బోతోంది. ఈ మెగా టోర్నీ కోసం ఫ్యాన్స్ వేయి క‌ళ్ల‌తో ఎద‌రు చూస్తున్నారు. దీనికి తోడూ నిన్నటితో ప్ర‌పంచ క‌ప్ టికెట్ల(Wolrd Cup Match Tickets) అమ్మ‌కాలు మొద‌ల‌వ్వ‌డంతో దేశ‌మంతా సంద‌డి నెల‌కొంది. టికెట్ల కోసం అభిమానులు మొద‌టి రోజే యాప్‌, వెబ్‌సైట్‌కు పోటెత్తారు. దాంతో, సుమారు 35 నిమిషాల నుంచి 40 నిమిషాల పాటు యాప్, వెబ్‌సైట్ ప‌నిచేయ‌లేదు. మ్యాచ్ టికెట్లు ద‌క్కుతాయో? లేదో? అనే ఆందోళ‌న చెందారు. అయితే.. ఆ త‌ర్వాత య‌థావిధిగా టికెట్ల అమ్మ‌కాలు కొన‌సాగాయి. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే టీమిండియా మ్యాచ్ టికెట్ల అమ్మ‌కం స‌మ‌యంలో ప‌రిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అని కొంద‌రు వాపోతున్నారు.

నిన్న రాత్రి 8 గంట‌ల‌కు ‘బుక్‌మైషో'(bookmyshow)లో వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ టికెట్లు అందుబాటులో ఉంచారు. దాంతో, అభిమానులు వేల సంఖ్య‌లో టికెట్ల కోసం ప్ర‌య‌త్నించారు. అమ్మ‌కం ప్రారంభ‌మైన 8 నిమిషాల‌కే అంటే 8ః08కే యాప్ క్రాష్ అయింది. వెబ్‌సైట్, యాప్ క్రాష్ అవ‌కుండా ఉండ‌డం కోసం ప్ర‌పంచ క‌ప్ టికెట్లను విడ‌త‌ల వారీగా అమ్మాల‌ని ఐసీసీ నిర్ణ‌యించింది.

ICC Cricket World Cup 2023 –

Ticket sake for matches other than India started at 8PM✅

It’s 8:08 PM now – BookMyShow app is crashed 🫡

Cricket in India 🤝

Wondering what will happen when tickets for India’s game will go up on sale 🧐#ICCWorldCup2023 #WorldCup2023 #CWC23 pic.twitter.com/CzYZYEzTgV

— Nilesh G (@oye__nilesh) August 25, 2023