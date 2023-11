AUS vs AFG: జద్రాన్ చరిత్రాత్మక శతకం.. ముంబైలో భారీ స్కోరు.. ఆస్ట్రేలియాకు అఫ్గాన్ షాకిచ్చేనా..?

November 7, 2023 / 05:56 PM IST

AUS vs AFG: ఇబ్రహీం జద్రాన్ చరిత్రాత్మక సెంచరీ (143 బంతుల్లో 129 నాటౌట్‌, 8 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) తో రాణించడంతో ఆస్ట్రేలియాతో ముంబై వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో అఫ్గానిస్తాన్‌.. కంగారూల ఎదుట పోరాడగలిగే స్కోరును నిలిపింది. టాస్‌ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న అఫ్గానిస్తాన్‌.. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 291 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. పటిష్టమైన బౌలింగ్‌ లైనప్‌ ఉన్న ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లను సమర్థంగా ఎదుర్కున్న జద్రాన్‌..ఇన్నింగ్స్‌ మొత్తమ్మీద ఒక్క లూజ్‌ షాట్‌ కూడా ఆడకుండా రాణించిన తీరు ఆకట్టుకుంది. జద్రాన్‌ నిలకడకు తోడు ఆఖర్లో రషీద్‌ ఖాన్‌ (18 బంతుల్లో 35 నాటౌట్‌, 2 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) మెరుపులతో అఫ్గాన్‌ భారీ స్కోరు చేయగలిగింది. బౌలర్లు రాణించి ఈ మ్యాచ్‌లో కంగారూలకు గనక కాబూలీలు షాకివ్వగలిగితే అఫ్గానిస్తాన్‌ సెమీస్‌ రేసులో మరో ముందడుగు వేయడం ఖాయం.

టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన అఫ్గాన్‌కు మరోసారి శుభారంభం దక్కలేదు. ఈ టోర్నీలో వరుసగా విఫలమవుతున్న రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్‌ (21) మరోసారి పేలవ షాట్‌ ఆడి పెవిలియన్‌ చేరాడు. అయితే వన్‌ డౌన్‌లో వచ్చిన రెహ్మత్‌ షా (44 బంతుల్లో 30, 1 ఫోర్)తో కలిసి రెండో వికెట్‌కు వంద బంతుల్లో 83 పరుగులు జోడించారు. ఈ జోడీని మ్యాక్స్‌వెల్‌ విడగొట్టాడు. కెప్టెన్‌ హష్మతుల్లా షాహిది (43 బంతుల్లో 26, 2 ఫోర్లు) ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలవలేదు. స్పిన్నర్లు కట్టడి చేయడంతో అఫ్గాన్‌ స్కోరు బోర్డు నెమ్మదిగా సాగింది. క్రీజులో సెటిల్డ్‌ బ్యాటర్‌ జద్రాన్‌ ఉన్నా అతడికి అండగా నిలిచేవాళ్లు లేకపోవడంతో స్కోరుబోర్డు వేగం పుంజుకోలేదు.

