AUS vs AFG: వరల్డ్ కప్ లో అఫ్గాన్ హిస్టరీ.. మెగాటోర్నీలో హయ్యస్ట్ స్కోరు..

November 7, 2023 / 06:50 PM IST

AUS vs AFG: వన్డే ప్రపంచకప్‌లో సంచలన విజయాలు నమోదుచేస్తున్న అఫ్గానిస్తాన్‌.. తాజాగా ముంబై వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో పలు రికార్డులు నమోదుచేసింది. ఆసీస్‌తో మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన అఫ్గాన్‌.. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 291 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. తమ క్రికెట్‌ చరిత్రలో మూడో వన్డే ప్రపంచకప్‌కు ఆడుతున్న అఫ్గాన్‌కు ఈ మెగా టోర్నీలలో ఇదే అత్యధిక స్కోరు. అంతకుముందు అఫ్గాన్‌.. గత ప్రపంచకప్‌లో వెస్టిండీస్‌పై 288 పరుగులు చేసింది. వన్డేలలో అఫ్గాన్‌ హయ్యస్ట్‌ స్కోరు 338గా ఉంది. ఐర్లాండ్‌పై 2017లో ఆ జట్టు ఈ ఘనత సాధించింది.

వరల్డ్‌ కప్‌లో అఫ్గాన్‌ అత్యధిక స్కోరు వివరాలుః

2023లో ఆస్ట్రేలియాపై ముంబైలో 291/5

2019లో వెస్టిండీస్‌పై లీడ్స్‌లో 288

2023లో పాకిస్తాన్‌పై 286/2

2023లో ఇంగ్లండ్‌పై 284

Afghanistan is the most improved team in this World Cup – they are making their whole country proud. pic.twitter.com/3B4z7EjOsI

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 7, 2023