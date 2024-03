March 9, 2024 / 02:43 PM IST

IND vs ENG 5th Test : ధ‌ర్మ‌శాల టెస్టులో భార‌త జ‌ట్టు(Team India) విజ‌య ఢంకా మోగించింది. నామ‌మాత్ర‌మైన టెస్టులో ఇంగ్లండ్‌ను చావు దెబ్బ‌కొట్టి అద్భుత విజ‌యం సాధించింది. సీనియ‌ర్ స్పిన్న‌ర్ అశ్విన్(Ashwin) 9 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్ట‌డడంతో రోహిత్ సేన ఇన్నింగ్స్ 64 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. అశ్విన్ స్పిన్ ఉచ్చులో ఇంగ్లండ్ ఆట‌గాళ్లు విల‌విల‌లాడ‌గా.. జో రూట్(84) హాఫ్ సెంచ‌రీతో ఒంట‌రి పోరాటం చేశాడు.

కానీ, మ‌రో ఎండ్‌లో వికెట్లు తీస్తూ ప‌ర్యాట‌క జ‌ట్టును ఒత్తిడిలోకి నెట్టారు. కుల్దీప్ యాద‌వ్ ఓవర్లో రూట్ భారీ షాట్ ఆడి బౌండ‌రీ వ‌ద్ద బుమ్రాకు దొరికాడు. దాంతో, ఇగ్లండ్ 195 ప‌రుగుల‌కు కుప్ప‌కూలింది. వ‌రుస‌గా నాలుగో విజ‌యంతో టీమిండియా 4-1తో సిరీస్ కైవ‌సం చేసుకుంది. కుల్దీప్ యాదవ్ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’, య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్’ అవార్డులు అందుకున్నారు.

