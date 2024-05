May 29, 2024 / 10:57 AM IST

Virat Kohli | రెండు నెలలుగా క్రికెట్‌ ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించిన ఐపీఎల్‌ 17వ సీజన్‌ గత ఆదివారం ముగిసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సీజన్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ (Kolkata Knight Riders) ఐపీఎల్‌లో విజేతగా (IPL Title) నిలిచింది. ఇక ఐపీఎల్‌ సీజన్‌ ముగియడంతో పలువురు ఆటగాళ్లు రిలాక్స్‌ అవుతున్నారు. కొందరు మాత్రం టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ కోసం న్యూయార్క్‌లో వాలిపోయారు. అయితే టీమ్‌ఇండియా స్టార్‌ ఆటగాడు విరాట్‌ కోహ్లీ (Virat Kohli) మాత్రం న్యూయార్క్‌ వెళ్లలేదు. ప్రస్తుతం స్వదేశంలోనే ఉంటూ.. రిలాక్స్‌ అవుతున్నారు. తన విలువైన సమయాన్ని కుటుంబంతో గడుపుతున్నారు.

ఇటీవలే రెండోసారి తండ్రైన కోహ్లీ ప్రస్తుతం ముంబైలో భార్య, పిల్లలతో టైమ్‌ స్పెండ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గత రాత్రి తన భార్య అనుష్క శర్మ (Anushka Sharma)తో కలిసి డిన్నర్‌ డేట్‌ (Dinner Date)కు వెళ్లారు. క్రికెటర్‌ జహీర్‌ ఖాన్‌, అతడి భార్య సాగరిక ఘట్గే, క్రికెట్‌ ప్రెజెంటర్‌ గౌరవ్‌ కపూర్‌, తదితరులతో కలిసి విరుష్క జంట డిన్నర్‌ డేట్‌ను ఎంజాయ్‌ చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి.

మరోవైపు ఈ ఏడాది అయినా ఐసీసీ ట్రోఫీ గెల‌వాల‌నే క‌సితో ఉన్న టీమిండియా(Team India) మెగా టోర్నీకి ముందు ఏకైక‌ వామ‌ప్ మ్యాచ్ ఆడ‌నుంది. అయితే.. జూన్ 1న బంగ్లాదేశ్‌(Bangladesh)తో జ‌రిగే వామ‌ప్ మ్యాచ్‌కు స్టార్ క్రికెట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) దూరమ‌య్యే అవ‌కాశ‌మున్నట్లు వార్తలు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఎందుకంటే..? మే 25 రోహిత్ శ‌ర్మతో క‌లిసి వెళ్లిన వాళ్ల‌లో కోహ్లీ లేడు. ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో విరాట్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bengaluru) ఎలిమినేట‌ర్‌లోనే ఇంటిదారి ప‌ట్టింది. దాంతో, ఆ బాధ నుంచి విరాట్ ఇంకా తేరుకోలేదు. దాంతో, అత‌డు జ‌ట్టుతో క‌లిసేందుకు త‌న‌కు కొంత స‌మ‌యం కావాల‌ని భార‌త క్రికెట్ బోర్డును విరాట్ కోరాడ‌ట‌. అందుకు బీసీసీఐ కూడా అమోదం తెలిపిన‌ట్టు స‌మాచారం. ఈమ‌ధ్యే రెండోసారి తండ్రైన‌ కోహ్లీ కుమారుడు ‘అకాయ్‌'(Akay)తో కొన్ని రోజులు గ‌డిపి.. మే 30వ తేదీన జ‌ట్టుతో క‌లిసే అవ‌కాశ‌ముంది.

