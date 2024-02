February 20, 2024 / 11:01 AM IST

Paris Olympics 2024 : నిరుడు ఆసియా క్రీడ‌ల్లో(Asian Games 2023) ప‌త‌కంతో చ‌రిత్ర సృష్టించిన‌ భార‌త యువ‌కెర‌టం అనుష్ అగ‌ర్వల్లా(Anush Agarwalla) ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్ బెర్త్‌ సాధించాడు. ఈక్వెస్ట్రియ‌న్ డ్రెస్సేజ్(Dressage) విభాగంలో అత‌డు విశ్వ క్రీడ‌ల‌కు క్వాలిఫై అయ్యాడు. ఈ విష‌యాన్ని మంగ‌ళ‌వారం భార‌త ఈక్వెస్ట్రియన్ సమాఖ్య (EFI) వెల్ల‌డించింది. పోలాండ్‌లోని వ్రొక్లా, నెద‌ర్లాండ్స్‌లోని క్రొనెన్‌బ‌ర్గ్, జ‌ర్మ‌నీలోని ఫ్రాంక్‌ఫ‌ర్ట్, బెల్జియంలోని మిచెలిన్‌లో జ‌రిగిన పోటీల్లో అనుష్ అద‌ర‌గొట్టాడు.

దాంతో, ఈ ఏడాది జూన్‌లో జ‌రిగే ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్ పోటీల బెర్తు కొల్ల‌గొట్టాడు. అయితే.. భార‌త ఈక్వెస్ట్రియ‌న్ స‌మాఖ్య చివ‌రి ట్ర‌య‌ల్ నిర్వ‌హించాకే విశ్వ క్రీడ‌ల్లో పాల్గొనేవాళ్ల పేర్ల‌ను ప్ర‌క‌టించ‌నుంది.’దేశం త‌ర‌ఫున ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్ పోటీల‌కు అర్హ‌త సాధించినందుకు చాలా గ‌ర్వంగా, గొప్ప‌గా అనిపిస్తోంది. ఒలింపిక్స్‌లో పోటీ ప‌డాల‌నేది నా చిన్న‌ప్ప‌టి క‌ల‌.

