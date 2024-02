February 20, 2024 / 09:47 AM IST

Bull stops play : క్రికెట్ మ్యాచ్‌ల‌కు వ‌ర్షం అంత‌రాయం క‌లిగించ‌డం చూశాం. కానీ, ఇక్కడ మాత్రం ఓ ఎద్దు(Bull) మ్యాచ్‌కు అడ్డుప‌డింది. ఓ మైదానంలో మ్యాచ్ జ‌రుగుతుండ‌గా ఎద్దు అమాంతం గ్రౌండ్ లోకి దూసుకొచ్చింది. ఆట‌గాళ్లు దాన్ని అదిలించినా అద‌ర‌క బెద‌ర‌క నానా హంగా సృష్టించింది. ఏ ఒక్క‌రినీ వ‌ద‌ల‌కుండా ఆ ఎద్దు అంద‌ర్నీ అటాక్ చేసింది.

దాంతో, ఏం చేయాలో అర్థంకాక ఆట‌గాళ్లంతా ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు త‌లోదిక్కుకు ప‌రుగెత్తారు. మ్యాచ్ చూసేందుకు వ‌చ్చిన వాళ్ల సైతం ఒకింత ఆశ్చ‌ర్యానికి గుర‌య్యారు. అస‌లేం జ‌రిగిందంటే.. ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో చిన్న‌పాటి క్రికెట్ టోర్న‌మెంట్ జ‌రుగుతోంది. అక్క‌డ టెన్నిస్ బాల్‌తో కొంద‌రు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. అక్క‌డికి రెండు ఎద్దులు వ‌చ్చాయి.

When the bulls want to play cricket 🐂🏏 pic.twitter.com/SkrM9lbpzU

— Sameer Allana (@HitmanCricket) February 19, 2024