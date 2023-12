December 30, 2023 / 08:07 PM IST

Andy Murray : బ్రిట‌న్ టెన్నిస్ స్టార్ ఆండీ ముర్రే(Andy Murray ) రిటైర్మెంట్ వార్త‌ల్ని కొట్టిపారేశాడు. తాను ఇప్ప‌టికీ టెన్నిస్‌ను ప్రేమిస్తున్నాన‌ని, వీడ్కోలు ప‌లికే ఆలోచ‌నే త‌న‌కు లేదని ముర్రే స్ప‌ష్టం చేశాడు. ‘నాకు వ‌య‌సు పైబ‌డొచ్చు. కానీ టెన్నిస్ ఆటంటే నాకు ఇప్ప‌టికీ ఇష్ట‌మే. కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేయ‌డం, టోర్నమెంట్‌ల కోసం ప్ర‌యాణాలు చేయ‌డాన్ని మునప‌టిలానే ఆస్వాదిస్తున్నా. నా వ‌ల్ల ఇక కాదు అనేంత వ‌ర‌కు నేను రాకెట్‌ను వ‌ద‌ల‌ను’ అని ముర్రే వెల్ల‌డించాడు. మాజీ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 అయిన ముర్రే వ‌చ్చే ఏడాది ఆస్ట్రేలియ‌న్ ఓపెన్‌లో బ‌రిలోకి దిగుతున్నాడు.

టోర్నీకి 14 రోజులే ఉండ‌డంతో స‌న్నాహ‌కాల్లో భాగంగా శ‌నివారం ముర్రే.. 22 గ్రాండ్‌స్లామ్ విజేత ర‌ఫెల్ నాద‌ల్‌(Rafeal Nadal)తో త‌ల‌ప‌డ్డాడు. దాంతో మ్యాచ్ అనంతరం స్పెయిన్ బుల్‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు చెప్తూ బ్రిట‌న్ లెజెండ్‌ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ పెట్టాడు. ‘నీతో క‌లిసి ఆడే అవ‌కాశం ల‌భించ‌నందుకు ధ‌న్య‌వాదాలు. రీ ఎంట్రీలో నువ్వు అద్భుతంగా రాణించాల‌ని కోరుకుంటున్నా’ అని ముర్రే పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

Thanks for the opportunity to be back on the court with you..Good luck with the comeback 💪 https://t.co/ZzmvTMhHUD

— Andy Murray (@andy_murray) December 30, 2023