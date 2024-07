July 31, 2024 / 09:16 PM IST

AFG vs SA : ప్ర‌పంచ క్రికెట్‌లో కొత్త అధ్యాయం మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది. అఫ్గ‌నిస్థాన్‌(Afghanistan), ద‌క్షిణాఫ్రికా (South Africa) జ‌ట్ల‌ మ‌ధ్య మ‌ధ్య తొలిసారి ద్వైపాక్షిక సిరీస్ జ‌రుగ‌నుంది. ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య జ‌రుగ‌బోయే మూడు వ‌న్డేల సిరీస్‌(ODI Series)కు అఫ్గ‌నిస్థాన్ ఆతిథ్య‌మిస్తోంది. ఈ విష‌యాన్ని బుధ‌వారం ఇరుదేశాల క్రికెట్ బోర్డులు అధికారికంగా వెల్ల‌డించాయి.

అయితే.. ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈ మ్యాచ్‌ల‌న్నీ త‌ట‌స్థ వేదిక‌పై నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. అవును.. ఈ ఏడాది సెప్టెంబ‌ర్‌లో యునైటెడ్ అర‌బ్ ఎమిరేట్స్‌లోని షార్జా వేదిక‌గా అఫ్గ‌న్, స‌ఫారీ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. అఫ్గ‌నిస్థాన్, దక్షిణాఫ్రికాలు షార్జాలో సెప్టెంబ‌ర్ 18 నుంచి 22వ తేదీల మ‌ధ్య వ‌న్డే సిరీస్ ఆడ‌నున్నాయి.

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨

We are hosting the @ProteasMenCSA for the first time in a three-match ODI series. 🇿🇦

📅: September 18 – 22

🏟: Sharjah Cricket Stadium, UAE

🔗: https://t.co/GeSqbfWjj2#AfghanAtalan | #AFGvSA pic.twitter.com/2MaQvx9d0w

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) July 31, 2024