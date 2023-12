December 23, 2023 / 01:41 PM IST

Pakistan : ఆస్ట్రేలియా పర్య‌ట‌న‌లో పాకిస్థాన్‌(Pakistan)ను వ‌రుస‌గా గాయాలు వెంటాడుతున్నాయి. ఇప్ప‌టికే స్టార్ పేస‌ర్లు న‌సీం షా, హ్యరిస్ ర‌వుఫ్ గాయంతో సిరీస్‌కు దూరం కాగా.. స్పిన‌ర్లు అబ్రార్ అహ్మ‌ద్, ఖుర్రం షెహ‌జాద్ గాయప‌డ్డారు. తాజాగా స్పిన్న‌ర్ నొమాన్ అలీ(Noman Ali) సైతం టెస్టు సిరీస్ మొత్తానికి దూర‌మ‌య్యాడు.

ప్రాక్టీస్ స‌మ‌యంలో పొత్తి క‌డుపులో నొప్పితో బాధ‌ప‌డిన అత‌డు మ‌ళ్లీ మైదానంలో అడుగుపెట్ట‌లేదు. అయితే.. అలీకి అపెండిక్స్ స‌ర్జ‌రీ అయింద‌ని, ప్ర‌స్తుతం అత‌డి ఆరోగ్యం నిల‌క‌డ‌గా ఉంద‌ని పాక్ క్రికెట్ బోర్డు తెలిపింది. ‘నొమాన్ అలీ శుక్ర‌వారం అకస్మాత్తుగా క‌డుపుతో నొప్పితో బాధ‌ప‌డ్డాడు. వైద్య ప‌రీక్ష‌లు, స్కానింగ్ త‌ర్వాత అత‌డికి అపెండిసైటిస్ ఉంద‌ని తేలింది. దాంతో, అత‌డికి వెంటేన స‌ర్జ‌రీ చేయించాం. ఇప్పుడు అలీ ఆరోగ్యం నిల‌క‌డ‌గా ఉంది’ అని పీసీబీ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో వెల్ల‌డించింది. అలీ కూడా సిరీస్‌కు దూరం కావ‌డంతో ఇప్పుడు బ్యాక‌ప్ స్పిన్న‌ర్ సాజిద్ ఖాన్(Sajid Khan) ఒక్క‌డే ఫిట్‌గా ఉన్నాడు.

🚨 JUST IN: Left-arm Pakistan spinner has been ruled out of the series against Australia.

Details ⬇️#WTC25 | #AUSvPAKhttps://t.co/hAMreB6Crs

— ICC (@ICC) December 23, 2023