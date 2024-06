June 29, 2024 / 05:49 PM IST

INDW vs SAW : సొంత గ‌డ్డ‌పై జ‌రుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో టీమిండియా(Team India) ప‌ట్టు బిగించింది. తొలిరోజు వీర‌కొట్టుడు కొట్టిన హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్ బృందం అనంత‌రం ద‌క్షిణాఫ్రికా (South Africa) బ్యాట‌ర్ల‌ను బెంబేలెత్తించింది. స్పిన్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ స్నేహ్ రానా (3/61) విజృంభ‌ణ‌తో స‌ఫారీ అమ్మాయిలు చేతులెత్తేశారు. ఓపెన‌ర్లు స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే విఫ‌ల‌మైనా.. మిడిల్ ఆర్డ‌ర్‌లో సునే లుస్(65), మ‌రిజానే కాప్(69 నాటౌట్)లు అర్ధ సెంచ‌రీల‌తో జ‌ట్టును ఆదుకున్నారు. దాంతో, ఆట ముగిసే స‌రికి ద‌క్షిణాఫ్రికా 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 236 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఇంకా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో స‌ఫారీ జ‌ట్టు 367 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డి ఉంది.

వ‌న్డే సిరీస్‌లో స‌ఫారీల‌ను వైట్ వాష్ చేసిన టీమిండియా ఏకైక టెస్టులోనూ అద‌ర‌గొడుతోంది. తొలి రోజు ఓపెన‌ర్ ష‌ఫాలీ వ‌ర్మ‌(205) డ‌బుల్ సెంచ‌రీకి స్మృతి మంధాన‌(149) శ‌త‌కం.. జెమీమా రోడ్రిగ్స్(55) హాఫ్ సెంచ‌రీతో తొలి రోజే 500 కొట్టేసింది. రెండో రోజు కూడా రీచా ఘోష్(86), కెప్టెన్ హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ కౌర్(69)లు స‌ఫారీ బౌల‌ర్ల‌ను ఆడుకున్నారు. వీళ్లిద్ద‌రి విధ్వంసంతో 600 కొట్టేసిన భార‌త్.. 603 వ‌ద్ద ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్ చేసింది.

Runs galore for 🇮🇳’s batters in Chennai… will South Africa also put up a big total? https://t.co/07jDs5V6cu #INDvSA pic.twitter.com/ygSJO4S3Xi



భార‌త స్కోర్ బోర్డు చూసి తొలి రోజే డీలా ప‌డిన స‌ఫారీలు.. అనంత‌రం బ్యాటింగ్‌లో త‌డ‌బ‌డ్డారు. స్పిన్న‌ర్ స్నేహ్ రానా(3/61) ఓపెన‌ర్లు డేంజ‌ర‌స్ లారా వొల్వార్డ్త్‌(20), అన్నెకె బోస్చ్‌(39)ల‌ను ఔట్ చేసి స‌ఫారీల‌ను దెబ్బ‌కొట్టింది. ఆ ద‌శ‌లో సునే లుస్(65), మ‌రిజానే కాప్‌(69 నాటౌట్)తో క‌లిసి ఇన్నింగ్స్ చ‌క్క‌దిద్దింది. భార‌త బౌల‌ర్ల‌ను సమ‌ర్ధంగా ఎదుర్కొంటూ జ‌ట్టు స్కోర్ 150 దాటించింది.

South Africa, with fifties from Sune Luus and Marizanne Kapp, put up a fight in reply to India’s record 603 for 6 declaredhttps://t.co/hcTcvTUeJj #INDvSA pic.twitter.com/nQHM2RwDzi

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 29, 2024